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El crimen de una abogada que conmocionó a La Plata: el caso Verónica Dessio ya tiene fecha de juicio oral

El crimen de una abogada que conmocionó a La Plata: el caso Verónica Dessio ya tiene fecha de juicio oral
25 de Marzo de 2026 | 15:18

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La Justicia de La Plata fijó fecha para el juicio por el crimen de la abogada Verónica Dessio, uno de los casos más impactantes de los últimos años en la ciudad. El debate oral comenzará el 3 de junio de 2026 y continuará los días 4, 5 y 8, según se dispuso en el fuero penal.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 y tendrá en el banquillo a Ivana Mapis, acusada de ser la instigadora, y a José Antonio Alves, señalado como el autor material del homicidio. Ambos llegan imputados por homicidio agravado, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

La acusación será sostenida por el fiscal de juicio Martín Chiorazzi, mientras que la familia de la víctima actuará como particular damnificado, representada por los abogados Santiago Irisarri y Marcelo Botindari. También participará en ese rol Carolina Pérez, exesposa de Dessio, con patrocinio letrado propio. En tanto, las defensas estarán a cargo de Gastón Nicocia (Mapis) y la defensora oficial Verónica Garganta (Alves).

Un crimen planificado

El asesinato ocurrió en diciembre de 2020, a pocos días de la Nochebuena, y generó una fuerte conmoción por la violencia del hecho y el perfil de la víctima.

Según la hipótesis fiscal, no se trató de un episodio espontáneo sino de un crimen premeditado. La investigación sostiene que Mapis habría ideado el plan y contratado a Alves para llevarlo a cabo. El hombre, de acuerdo a esa reconstrucción, emboscó a Dessio en su vivienda y la atacó hasta provocarle la muerte, para luego escapar en moto.

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Para la Fiscalía, el móvil estuvo vinculado a un conflicto personal: Mapis habría considerado a la víctima un obstáculo en su relación con Pérez, lo que derivó en la decisión de eliminarla.

Un caso atravesado por su contexto

El expediente también tuvo alta repercusión por el entramado personal que rodeaba a las protagonistas. Dessio y Pérez habían sido protagonistas de un hecho histórico en la provincia: en 2010 contrajeron matrimonio, convirtiéndose en una de las primeras parejas del mismo sexo en formalizar su unión antes de la sanción de la ley nacional de matrimonio igualitario.

Con el paso del tiempo, la relación se disolvió y Pérez inició un vínculo con Mapis, un dato que para la acusación resulta clave para entender el trasfondo del crimen.

Expectativa por el juicio

Con el calendario definido, la causa entra en su etapa decisiva. Durante las audiencias se escuchará a testigos y peritos, aunque recientemente se redujo la lista para agilizar el proceso.

Para la familia de Dessio, el inicio del juicio representa un punto de inflexión tras más de cinco años de espera. El proceso no solo buscará establecer responsabilidades penales, sino también dar una respuesta a un crimen que dejó una marca profunda en La Plata.

La expectativa está puesta en que el debate aporte claridad sobre lo ocurrido y culmine con una sentencia acorde a la gravedad del caso.

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