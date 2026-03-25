A 50 años del Golpe Masiva marcha contra el olvido

La histórica plaza de Mayo repleta de manifestantes contra la última dictadura militar / afp

Decenas de miles de personas marcharoen una jornada de memoria a 50 años del golpe de Estado que instauró la más extensa dictadura militar en el país, en medio de tensiones políticas con críticas a la postura del gobierno de Javier Milei.

Organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles, movimientos sociales y agrupaciones políticas convocaron a movilizaciones en todo el país bajo la consigna “Memoria, verdad y justicia” por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de facto. El principal punto de concentración fue ayer en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires. En La Plata, las principales plazas, Moreno y San Martín fueron el lunes los puntos de la manifestación contra el 24 de marzo de 1976.

Bajo la consigna “Nunca más” que marcó a generaciones, la masiva movilización se extendió a lo largo del kilómetro que separa la Plaza de Mayo de la avenida 9 de Julio y desbordó en las calles aledañas, completamente colmadas de gente.

En un ambiente pacífico y con carteles que decían “No nos han vencido”, los manifestantes exigieron “¡que digan dónde están!”. Globos blancos se elevaron en el aire con fotos de los desaparecidos y la leyenda “Aún te estamos buscando”.

El acto y los mensajes

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo encabezaron la marcha, en continuidad con una tradición iniciada durante la dictadura, cuando comenzaron a reunirse para reclamar en esta plaza por el paradero de sus hijos.

Los organismos de Derechos Humanos leyeron un documento que cuestionó la política económica del Gobierno y reclamó por dirigentes políticos detenidos, además de reafirmar que “fueron 30 mil los desaparecidos”.

“No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Combatían a los que querían, como hoy, convertir a la Argentina en una colonia yanqui”, arengaron.

El documento lo redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Y la lectura del texto tuvo a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, y al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sentados en primera fila del escenario.

En la Plaza histórica Valeria Coronel, una docente de 43 años, llevaba de la mano a su hija de ocho. “La memoria se transmite de generación en generación para que la lucha continúe”, dijo a la AFP. “Es la herencia que le quiero dejar a mi hija”.

Pero el aniversario encuentra a los argentinos en medio de una batalla política por cómo se narra esta violencia, luego de que Milei cuestionara consensos instalados desde el retorno de la democracia.

El gobierno libertario sostiene que hubo una guerra entre dos bandos en la que se cometieron excesos, al aludir a las guerrillas de entonces, además de criticar el “relato” del kirchnerismo durante años. Ayer la Casa Rosada difundió un video en esa línea en el cual acusa la supuesta “visión sesgada y revanchista” con la cual se ha estudiado la historia, que habría sido utilizada como un “instrumento de manipulación” por parte de la izquierda.

“Es una marcha por la memoria, para no olvidar y para no repetir”, dijo Luna Oks, una estudiante de psicología de 25 años.

En los balcones en torno a la Plaza de Mayo algunos colgaron banderas argentinas y pañuelos blancos, símbolo de esta búsqueda de medio siglo que aún continúa.

Tras el retorno de la democracia en 1983, el gobierno de Raúl Alfonsín asumió la responsabilidad de juzgar a los responsables de los crímenes, pero luego el Estado no mostró el mismo compromiso en la búsqueda de los cuerpos de las víctimas. A esto se sumó la negativa de los militares a brindar información sobre su paradero.

Cincuenta años después, 1.208 personas fueron condenadas en más de 350 juicios, pero más de 300 causas siguen abiertas.

Cincuenta años después, 1.208 personas fueron condenadas en más de 350 juicios