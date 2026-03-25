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Conmoción en San Carlos por una tragedia que involucró a un bebé
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Un dramático episodio ocurrió en las primeras horas del miércoles en jurisdicción de la subcomisaría La Unión, donde un bebé falleció pese a los esfuerzos por salvarle la vida.
El hecho se registró cerca de las 06.40, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de prevención fueron alertados por un hombre que circulaba por el barrio San Carlos en un vehículo con un bebé en brazos, visiblemente desesperado, ya que el pequeño no reaccionaba a ningún tipo de estímulos.
De inmediato, los agentes comenzaron a practicar maniobras de RCP mientras solicitaban asistencia médica. Ante la falta de respuesta, decidieron trasladarlo de urgencia al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.
Ya en el nosocomio, la médica de guardia constató el fallecimiento de la criatura.
Interviene la UFI N°1 de La Plata, a cargo de Cecilia Corfield, que dispuso la intervención de Policía Científica y la Morgue para avanzar con las pericias correspondientes que determinen las causas del deceso.
El caso generó una profunda conmoción entre los vecinos y abre una serie de interrogantes sobre lo ocurrido en las horas previas.
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El dolor de la familia atraviesa la escena, marcada por la desesperación de un traslado contrarreloj que lamentablemente resultó infructuoso.
Por estas horas, los investigadores buscan reconstruir el contexto en el que se produjo el hecho, con especial foco en el estado de salud del bebé antes del episodio y las circunstancias en las que no evidenciaba reacción alguna.
Las pericias médicas serán clave para establecer si existía alguna patología previa o si se trató de un evento repentino, entre otras hipótesis, mientras se aguardan los resultados del informe forense.
En paralelo, el expediente avanza bajo estricta reserva, en medio de la angustia de los allegados y la expectativa por conocer qué fue lo que desencadenó este trágico desenlace.
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