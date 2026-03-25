Eduardo Priotti, el familiar desaparecido de Marcos Giles y un documental realizado por su sobrino y alumnos Colegio Nacional

La historia de Eduardo José Priotti Fernández -más conocido como Dito Priotti- volvió a tomar fuerza en las últimas horas, cuando su sobrino nieto, el streamer platense Marcos Giles, relató en Luzu -acompañado de su novia Ángela Torres- la desaparición durante la última dictadura militar y generó una fuerte emoción (aunque también críticas sobre la falta de empatía del conductor y una panelista). Detrás de ese testimonio, aparece la vida de un joven atravesada por la militancia, la universidad y una ausencia que sigue abierta. "Mi abuela, hasta el día de hoy, no encontró el cuerpo de su hermano".

Eduardo Priotti nació el 17 de agosto de 1950 en Rosario. Tenía 26 años al momento de su secuestro y quienes lo conocían lo llamaban "Dito" o "Ditto". Cursó la primaria en la Escuela N° 8 Domingo F. Sarmiento y en 1964 ingresó al Colegio Nacional de La Plata, donde egresó en 1969. Al año siguiente comenzó el Primer Ciclo del Doctorado en Ciencias Naturales en la UNLP. Primero eligió Geología, pero más tarde orientó sus estudios hacia la Antropología Cultural.

Durante esos años consolidó amistades que lo acompañarían en su recorrido académico y político. Entre ellas, la de Luis Contrisciani, con quien compartió la escuela y la universidad. En paralelo, trabajaba en Propulsora Siderúrgica, en Ensenada, donde se desempeñaba como delegado sindical en el sector de expedición.

Su compromiso político se expresó en su participación en el Grupo Revolucionario de Bases, vinculado a las FAL 22, y luego en el PRT-ERP. En 1975, un grupo de la Concentración Nacional Universitaria irrumpió en una vivienda en la que había residido junto a José Díaz Fernández, aunque no logró encontrarlos.

El 25 de noviembre de 1976 fue secuestrado en 20 y diagonal 75 -allí hoy en día hay una placa sobre la vereda-, en La Plata. Su familia obtuvo versiones que lo ubicaban en la Comisaría 5ta de La Plata, señalada como centro clandestino de detención, tortura y exterminio, pero nunca fue reconocido por sobrevivientes. Desde entonces permanece desaparecido.

En 2017, su nombre volvió a ser noticia cuando trabajadores denunciaron que su imagen fue retirada de un espacio de homenaje. El hecho generó rechazo y motivó la organización de una jornada de memoria activa en la sede de la Subsecretaría de Gestión y Contralor del Conocimiento, Redes y Tecnologías Sanitarias (4 y 53) para restituir no solo la foto, sino también el sentido del reconocimiento.

En 2023, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo restituyó su legajo como estudiante mediante la resolución N° 578/22, y el Colegio Nacional Rafael Hernández hizo lo propio con la resolución N° 1201/23.

El documental que reconstruye su historia

La memoria de Eduardo también fue reconstruida desde el ámbito estudiantil. El documental "La sonrisa de Dito" (2017), realizado por su sobrino junto a otros estudiantes, recupera testimonios, imágenes y relatos que buscan devolverle dimensión humana a su historia. La producción fue presentada en el marco del programa Jóvenes y Memoria, donde se inscribe como un trabajo colectivo de reconstrucción del pasado reciente.

La producción fue realizada por estudiantes del Colegio Nacional “Rafael Hernández” de la UNLP como parte del programa Jóvenes y Memoria, impulsado por la Comisión Provincial por la Memoria. El grupo estuvo integrado por Martina Perichinsky, Isidro Carpinetti, Ignacio Pérez, Pilar Rodríguez, Candela Lescano Mastellone, Olivia Leccese y Marco Santos, quienes trabajaron durante todo un año acompañados por la docente Mimí Harvey.

La importancia de la experiencia radica en ese proceso. El programa Jóvenes y Memoria convoca a miles de estudiantes de todo el país a producir investigaciones en distintos formatos, que luego se presentan en encuentros masivos como el de Chapadmalal, donde confluyen más de 13 mil jóvenes. Allí, los trabajos no solo se exhiben, sino que dialogan entre sí y construyen una agenda común sobre derechos humanos en el presente.

En ese marco, “La sonrisa de Dito” no es solo un documental sobre el pasado, sino una herramienta de transmisión y reflexión. Permite que nuevas generaciones conozcan quién fue Priotti, pero también que comprendan el contexto histórico en el que vivió y fue desaparecido, y que se reconozcan como protagonistas en la construcción de memoria.

Cómo lo recuerdan

Quienes lo conocieron lo describen como un joven alegre, comprometido y solidario. Según el periodista Daniel Cecchini, Dito tenía una sonrisa constante, una forma de vincularse cercana y una fuerte sensibilidad social. Era de esos que combinaban estudio, trabajo y militancia con naturalidad, en una época en la que la participación política formaba parte de la vida cotidiana de muchos estudiantes.

El texto de “La risa de Dito”, reconstruye a Eduardo Priotti desde la memoria personal y los pequeños gestos cotidianos, más que desde los datos biográficos. El eje del relato es una escena en la que ambos regresan a una casa allanada por fuerzas parapoliciales. En ese contexto de peligro, Priotti se mueve con naturalidad y sin dramatismo, revisando el lugar con cuidado y hasta marcando el ritmo de la retirada.

El rasgo más fuerte que destaca Cecchini era forma de enfrentar el miedo con humor. En medio de la tensión, cuando su compañero intenta juntar unas monedas en las vías, Priotti se ríe y le dice: “¿No era que querías rajar rápido?” y agrega, sin dejar de reírse, “mirá si ahora que zafamos nos cagan de un tiro por juntar una moneda”.

La risa aparece como su marca más profunda. No es un detalle menor sino un rasgo identitario: Cecchini recuerda que, años después, esa risa sigue siendo lo que más permanece. La define como algo vivo, persistente, casi como una forma de presencia a pesar de la desaparición.