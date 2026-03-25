Axel Kicillof, cumbre con intendentes entre reclamos y palos a Javier Milei

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Convocó a los alcaldes para analizar el impacto de las políticas nacionales. Faltazos previsibles y reproches
José Picón
jpicon@eldia.com
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Axel Kicillof convocó para mañana a una cumbre de intendentes donde el tema central de debate será el impacto de la política económica del gobierno libertario sobre la Provincia y sus municipios. Los jefes comunales vienen haciendo malabarismos para sostener sus gestiones en medio de reclamos sociales crecientes, por lo que se supone que, además de escuchar las previsibles críticas del Gobernador, no desperdiciarán la oportunidad para reclamar recursos adeudados.
El contexto del encuentro pautado para las 15,30 en la Gobernación es tan preocupante como conocido. Kicillof viene reclamando a la Nación por el recorte de diversos fondos. El planteo incluso se judicializó.
Por efecto catarata, la merma de recursos derrama a las comunas que buscan oxígeno para afrontar un año por demás demandante.
La Provincia calcula que la poda nacional implica unos 22 millones de millones de pesos, incluidos aportes por la caja previsional, supresión de fondos afectados, obras paralizadas y otros compromisos nacional incumplidos.
El cuadro financiero bonaerense adquiere una dimensión más inquietante por el fuerte freno a la actividad que impacta por varios frentes. Respecto de los recursos propios, se verifica una caída en la recaudación del impuesto a los Ingresos Brutos, un tributo que refleja el movimiento económico.
Para tomar una dimensión de la sacudida, cabe recordar que es un impuesto que representa casi el 60 por ciento de los ingresos propios bonaerenses.
La otra cuestión remite a la coparticipación nacional que también viene sufriendo una erosión. En enero los recursos de origen nacional disminuyeron 7% en términos reales y, en comparación con enero de 2025, se recortaron más de $400.000 millones, de acuerdo a lo informado por el ministerio de Economía bonaerense.
Esa caída responde principalmente al desplome en la recaudación del IVA, que bajó cerca de 12% por el consumo deprimido y la recesión.
Además, la provincia de Buenos Aires se encuentra gravemente perjudicada por el régimen de coparticipación federal de impuestos, a través del cual a pesar de aportar el 38% de la recaudación recibe sólo el 7% del total de lo recaudado. Es una discriminación histórica que no termina de encontrar remedio.
La movida de mañana ensayada por el Gobierno provincial viene rodeada de interrogantes. El eje de la convocatoria ya genera ruido: “Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios”, reza la invitación que recibieron los 135 intendentes. Por eso, no es segura la presencia de alcaldes identificados con el mileísmo y también estaban dudando en asistir jefes distritales del PRO.
Acaso una pista de esos faltazos la haya dado el senador provincial e intendente en uso de licencia, Diego Valenzuela. “Increíble convocatoria del gobernador a reunión con intendentes. En lugar de dedicarse a gobernar y resolver los muchos problemas que tenemos los bonaerenses su prioridad es oponerse al gobierno nacional. Antes era “ah pero Macri”, ahora es “ah pero Milei”, publicó en su cuenta de X.
En cambio, se aguarda la presencia masiva de intendentes peronista referenciados con el Movimiento Derecho al Futuro kicillofista y de varios radicales. ¿Y los vinculados a La Cámpora? Existen dudas en función de un enfrentamiento interno que no cede y que acaba de escribir nuevos capítulos. Pero se supone que estarán algunos representantes del sector que lidera Máximo Kirchner.
Además de Kicillof expondrán sus ministros Pablo López (Economía) y Augusto Costa (Producción).
Los intendentes, como se dijo, irán a escuchar y aprovecharán para acelerar con los reclamos. Uno de los más recurrentes tiene que ver con la situación del IOMA y las críticas por su prestaciones y las deudas que la obra social mantiene con diversos distritos.
Un informe reciente refleja el deterioro de los recursos municipales: si bien en enero de 2026 las transferencias provinciales crecieron en términos nominales, registraron una caída real del 2,24% frente a la inflación.
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