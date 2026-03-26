Canasta de Pascua, más cara: huevos y roscas llegan con aumentos

El tradicional huevo de Pascua llega este año con un aumento promedio del 22 por ciento. Los artesanales, que se venden en panaderías y chocolaterías de la Ciudad, no bajan de los 7 mil pesos, mientras que los industriales, que se consiguen en comercios y supermercados, arrancan en los 1.500 pesos. Las clásicas roscas también vienen con un aumento que ronda el 30 por ciento y parten desde los 10 mil pesos.

Si bien los precios de los productos típicos de la canasta de Pascua registran subas respecto al año pasado, se mantienen dentro de la inflación acumulada hasta febrero, que superó el 33 por ciento.

Sin embargo, tras la sensación amarga que dejó la festividad anterior, el sector comercial observa con cautela la Semana Santa. Mientras algunos comerciantes se arriesgan y mantienen la oferta, otros optaron por reducir la producción ante la caída del consumo y el incremento de los insumos.

ARTESANALES Y “MADE IN” MENDOZA

En una panadería y confitería situada en 64 entre 1 y 2, con más de 60 años de trayectoria, venden huevos de Pascua que no elaboran ellos mismos, sino que los compran en una chocolatería de Mendoza.

Pablo Miró, dueño del local, explicó a este diario que el aumento se debe principalmente al alza en los costos de materias primas, servicios y transporte. “Igual apostamos a vender la misma cantidad que el año pasado, cerca de 120 unidades. Por eso, compramos lo mismo”, señaló.

En este local se ofrecen tres variedades: de 55 gramos a 6.900 pesos, de 100 gramos a 12.500 pesos y de 175 gramos a 21.900 pesos. Todos son de chocolate con leche, y algunos tienen baño de chocolate blanco.

El panadero comentó que “la gente ya está consultando, algunos ya se llevan los huevos, pero están preguntando por ahora. Generalmente, se venden llegada la fecha”. Sobre la reacción de los clientes frente a los precios, señaló: “Preguntan, miran mucho, pero por lo que averiguan en otro lado, dicen que están bien los precios”.

En un local que se especializa en la venta de chocolate artesanal, se consiguen huevos de Pascua de elaboración propia.

El precio varía según el tamaño. El de 100 gramos cuesta 16 mil pesos, el de un cuarto 35 mil pesos y el de medio kilo 68 mil pesos.

“Pueden ser de chocolate amargo o con leche, y por dentro trae confites y galletas bañadas en chocolate. El de medio kilo, además, incluye un juguete”, explicó Natalia Ruiz, empleada del local.

En cuanto a las ventas, señaló que los clientes ya están consultando. Incluso, algunos compraron: “Tenemos stock desde el fin de semana pasado y se está vendiendo bastante. Por el momento, no se han quejado mucho de los precios, porque ya se acostumbra a los aumentos del chocolate”.

Respecto a la producción, Ruiz comentó que este año ingresó menor cantidad de unidades: “Los de medio kilo este año entraron solo 20, mientras que normalmente ingresan 35 ó 40”. A pesar de la reducción, se mostró optimista: “La expectativa es vender todos los huevos. Hasta ahora se han vendido unos 50, pero todavía falta para Pascua, así que confiamos en que se agotarán”.

LOS CLÁSICOS INDUSTRIALES

Los productos de las principales marcas del mercado también registran aumentos. Por ejemplo, el huevo de Pascua de 150 gramos, famoso por la sorpresa que trae en su interior, se consigue a 30.900 pesos en un supermercado de 45 y diagonal 80, lo que representa un incremento del 40 por ciento respecto al año pasado. Su versión de 100 gramos cuesta 21 mil pesos.

Entre otras opciones, los de 20 gramos parten de 1.575 pesos, los de 110 gramos rondan los 12 mil y los de 200 gramos alcanzan los 20 mil pesos. También se venden los clásicos conejos de chocolate de 50 gramos, que cuestan alrededor de 5 mil pesos.

LAS ROSCAS, MÁS CARAS

El pastelero Carlos Proia, con un comercio en la zona de diagonal 74 y 41, sostuvo que el incremento de la rosca fue del 30 por ciento en relación al año pasado. “Es por el aumento de insumos y servicios”, explicó.

En este comercio se ofrecen productos de 800 gramos a un valor que ronda los 10 mil pesos.

Sobre la producción, señaló que se trabaja de forma ajustada según la demanda: “No podemos hacer grandes cantidades porque no se conserva y dura máximo uno o dos días”. Sin embargo, destacó que “la gente ya está preguntando y tiene ganas de festejar. La tradición sigue vigente, como el pan dulce. Solo hay que adaptarse a la situación”, concluyó.

En la panadería de 64 entre 1 y 2, las roscas tienen un precio de 11.400 pesos para las de 450 gramos y 18.200 pesos para las de 800 gramos.