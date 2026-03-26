La Corte Suprema avanza con un nuevo reglamento para elegir jueces

La Corte Suprema aprobó un proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados con el que, según trascendió, pretende reorganizar la estructura de los concursos para las ternas de jueces y limitar la “discrecionalidad” política en el criterio de selección.

En la Acordada firmada ayer, el máximo tribunal introdujo una serie de cambios que deberán ser considerados por el Consejo de la Magistratura.

Sin desconocer el rol del Consejo, el tribunal sostuvo que le corresponde colaborar impulsando reformas reglamentarias destinadas a corregir disfunciones del sistema. Según se indicó, las modificaciones buscan garantizar que el mérito y la idoneidad sean los factores centrales en la selección de magistrados.

Con la intención de “reducir los potenciales ámbitos de discrecionalidad” y “garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados”, el nuevo reglamento hace prevalecer “el rendimiento académico de excelencia y el mérito real”, introduce “reglas más claras y previsibles” para la entrevista personal y establece dos tipos de concursos para cubrir vacantes o anticiparse a que existan.

El proyecto fue firmado por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y debe ser remitido ahora al Consejo de la Magistratura. Ese órgano es presidido por el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, quien no firmó la Acordada.