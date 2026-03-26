Para agendar, Pinchas y Triperos: días y horarios de las últimas fechas del Torneo Apertura

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En las últimas horas, la Liga Profesional comunicó la agenda de los partidos de cara a la recta final del Torneo Apertura 2026. Así, Estudiantes y Gimnasia ya conocen el cronograma para enfrentar a sus próximos rivales entre las fechas 13 a 16.
A pesar que el cronograma culmina en la última semana de abril, cabe recordar que el fin de se mana del 3 de mayo se disputará la fecha 9, que había sido postergada por el paro del fútbol.
Tras la definición de los puestos de clasificación a los playoffs de las zonas A y B, la Liga Profesional estableció que la fase eliminatoria comenzará el segundo fin de semana de mayo. "Queda establecido que los octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, los cuartos entre semana (miércoles 13/5), las semifinales el fin de semana del domingo 17, y la final el domingo 24 de mayo”, detalló la organización.
El cronograma de partidos de la recta final:
Miércoles 1° de abril
20.00 Lanús – Platense
Jueves 2 de abril
15.00 Barracas Central – Sarmiento
17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza.
20.30 Talleres – Boca
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Viernes 3 de abril
15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez
17.15 Unión – Deportivo Riestra
19.30 San Lorenzo – Estudiantes
Sábado 4 de abril
13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
17.30 Independiente – Racing
21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán
Domingo 5 de abril
15.30 Gimnasia – Huracán
18.00 River – Belgrano
20.30 Central Córdoba – Newell’s
Lunes 6 de abril
19.00 Argentinos – Banfield
21.15 Instituto – Defensa y Justicia
Viernes 10 de abril
21.00 Belgrano -Aldosivi
Sábado 11 de abril
15.00 Deportivo Riestra – Instituto
17.15 Estudiantes – Unión
17.15 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos
19.30 Boca – Independiente
21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
Domingo 12 de abril
15.00 Newell’s – San Lorenzo
15.00 Platense – Gimnasia (Mza.)
17.30 Atlético Tucumán – Tigre
17.30 Huracán – Rosario Central
20.00 Racing – River
Lunes 13 de abril
16.30 Sarmiento – Gimnasia
16.30 Defensa y Justicia – Talleres
19.00 Lanús – Banfield
21.30 Vélez – Central Córdoba
Viernes 17 de abril
20.30 Unión – Newell’s
Sábado 18 de abril
15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
17.15 Instituto – Estudiantes
19.30 Independiente – Defensa y Justicia
21.45 Argentinos – Atlético Tucumán
Domingo 19 de abril
13.30 Aldosivi – Racing
17.00 River – Boca
20.30 Rosario Central – Sarmiento
20.30 Talleres – Deportivo Riestra
Lunes 20 de abril
15.00 Barracas Central – Belgrano
17.15 Central Córdoba – Platense
17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza.
19.30 San Lorenzo – Vélez
21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús
21.45 Tigre – Huracán
Jueves 23 de abril
20.00 Defensa y Justicia – Boca
Viernes 24 de abril
17.00 Deportivo Riestra – Independiente
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
19.15 Lanús – Central Córdoba
21.30 Racing – Barracas Central
Sábado 25 de abril
14.00 Platense – San Lorenzo
17.00 Estudiantes – Talleres
19.15 Sarmiento – Tigre
21.30 River – Aldosivi
Domingo 26 de abril
15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
17.30 Newell’s – Instituto
17.30 Belgrano – Gimnasia
20.00 Atlético Tucumán – Banfield
Lunes 27 de abril
18.45 Vélez – Unión
21.00 Huracán – Argentinos
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