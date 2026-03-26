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Política y Economía

Se formalizó la designación  del nuevo secretario de Economía municipal de La Plata

Se trata de Sebastián Genatti, que reemplaza a Marcelo Giampaoli, designado en el Tribunal Fiscal provinciales

Se formalizó la designación  del nuevo secretario de Economía municipal de La Plata
26 de Marzo de 2026 | 15:42

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El intendente, Julio Alak, formalizó hoy la designación de Sebastián Genatti al frente de la secretaría de Economía municipal. El economista se desempeñó hasta ahora como subsecretario del área que conducía Marcelo Giampaoli, designado en diciembre al frente del Tribunal Fiscal de la Provincia.

Giampaoli había llegado a la Comuna con la asunción de Alak, en diciembre de 2023, luego de estar al frente del área económica de la Municipalidad de La Matanza. Ahora dejó el cargo para integrar el Tribunal Fiscal de la Provincia, que está dividido en tres salas y es un organismo autárquico cuya función principal es resolver recursos y apelaciones interpuestos por los contribuyentes contra actos de la administración tributaria provincial, como determinaciones de gravámenes, multas o rechazos de exenciones.

Producto de sucesivos alejamientos, ese organismo fue resintiendo su accionar al punto que en el mes pasado sus propias autoridades habían emitido una resolución en la que se hablaba de una virtual “desarticulación” del Tribunal.

Ahora formalizado, Genatti estará a cargo de la presentación de la rendición de cuentas municipal, que cada año el Ejecutivo envía al Tribunal de Cuentas de la Provincia y al Concejo Deliberante local, con fecha límite prevista el 31 de marzo.

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