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Tras los pasos de Estudiantes y River, ¿qué club pegó el portazo en el Comité de la AFA?

Tras los pasos de Estudiantes y River, ¿qué club pegó el portazo en el Comité de la AFA?

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26 de Marzo de 2026 | 16:01

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Huracán se ausentó de la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras el empate sin goles frente a Barracas Central, en medio de un creciente malestar por decisiones arbitrales que el club considera perjudiciales.

La medida fue adoptada por el presidente Abel Poza y el vicepresidente David Garzón, quienes decidieron no participar como señal de protesta.

El detonante fue el arbitraje de Facundo Tello en el duelo disputado en el Ducó por la fecha 12 del Torneo Apertura. A los 35 minutos del segundo tiempo, un centro de Lucas Blondel derivó en una mano de Damián Martínez dentro del área, pero el VAR, a cargo de Adrián Franklin, no convocó al juez para revisarla.

Desde el cuerpo técnico encabezado por Diego Martínez consideraron que la acción debió sancionarse como penal, aunque la AFA difundió el audio en el que ambos árbitros coincidieron en que no era punible.

El descontento se arrastra desde la temporada pasada. En la última fecha del Clausura ante Barracas, Huracán sufrió dos penales en contra por infracciones mínimas que lo dejaron fuera de los playoffs.

Tras ese episodio, la dirigencia mantuvo una reunión con Claudio Tapia, sin cambios posteriores.

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En el actual torneo se repitieron situaciones polémicas: en el debut ante Banfield, Bruno Amiconi expulsó a Thaiel Peralta; en Tucumán, ambos goles ante Atlético llegaron de penal; César Ibáñez fue expulsado por doble amarilla, una de ellas por una falta inexistente; y ante Estudiantes de Río Cuarto, Leandro Lescano vio la roja tras una revisión del VAR que anuló un penal pero mantuvo la sanción.

En la décima fecha, frente a River, el rival contó con dos penales a favor, mientras que el empate parcial del Globo también llegó desde los doce pasos en una jugada discutida. El partido terminó con expulsiones tras un cruce entre futbolistas. 

La medida se produce antes del cruce ante Olimpo por la Copa Argentina. Si avanza, Huracán podría enfrentar nuevamente a Barracas Central.

El club se suma a una postura crítica que ya adoptaron River y Estudiantes, encabezados por Juan Sebastián Verón, lo que profundiza el conflicto institucional con la AFA y deja abierta la incertidumbre sobre su resolución.

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