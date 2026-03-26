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Choque en la Autopista Buenos Aires - La Plata: un motociclista herido y demoras a la altura del Arroyo Del Gato

Choque en la Autopista Buenos Aires - La Plata: un motociclista herido y demoras a la altura del Arroyo Del Gato
26 de Marzo de 2026 | 16:43

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Un fuerte siniestro vial generó serias complicaciones este jueves en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde un motociclista resultó herido tras ser embestido por un auto a la altura del Arroyo Del Gato.

El hecho ocurrió en el kilómetro 50,5, en sentido hacia La Plata, y fue caratulado como “lesiones culposas”, según informaron fuentes de la Policía Vial.

De acuerdo al parte oficial, el siniestro involucró a un Peugeot 408 blanco, conducido por una mujer de 59 años, y una moto Zanella ZB 110cc, manejada por un hombre de 30 años.

Por causas que aún se intentan establecer, la conductora del vehículo perdió el control e impactó contra el motovehículo. Como consecuencia, el motociclista cayó sobre la calzada y sufrió heridas.

Una ambulancia de AUBASA trasladó a la víctima al Hospital San Martín para una mejor atención médica, mientras que en el lugar trabajaba personal policial y se aguardaba la llegada de peritos de Policía Científica.

El test de alcoholemia realizado a la conductora del auto arrojó resultado negativo, indicaron.

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A raíz del operativo, la autopista permaneció con circulación reducida e incluso momentáneamente interrumpida, con vehículos desviados por la banquina, lo que generó importantes demoras en la zona.

Interviene en la causa la UFI N°14 de La Plata, con jurisdicción de la comisaría Ensenada Segunda.

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