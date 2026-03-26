Por primera vez, una mujer estará al frente de la Facultad de Derecho de la UNLP

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata eligió hoy a la primera mujer en ocupar el decanato de esa unidad académica.

Valeria Moreno, hasta el momento secretaria académica de la Facultad, es doctora en Ciencias Jurídicas por las Universidad Nacional de La Plata y profesora titular de Derecho Privado II (obligaciones) en dicha casa de altos estudios. Además, cuenta con una destacada trayectoria en el campo del derecho civil donde ha concentrado su dedicación académica.

En tal sentido, es profesora de la Maestría de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Miembro del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de La Plata, Vicedirectora Instituto de Derecho Civil en esa institución e integrante del Consejo Asesor del Suplemento de Derecho, Innovación y Desarrollo Sustentable de editorial El Derecho. También integra el Estudio Jurídico Compagnucci de Caso y Asociados.

La elección de Moreno reviste contenido histórico por tratarse de la primera mujer en ocupar el máximo cargo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.