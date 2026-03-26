Morena Rial acordó un juicio abreviado y podría ser condenada a tres años de prisión

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Morena Rial firmó en un juicio abreviado una pena de tres años de prisión efectiva por los robos cometidos en la zona norte del Conurbano bonaerense, tras arribar a un acuerdo con el fiscal Patricio Ferrari. La jueza María Coelho, a cargo del Tribunal N°7 de San Isidro, tiene un plazo de diez días para ratificar, rechazar la sentencia o bajar la pena.
La hija del periodista Jorge Rial estaba imputada por los delitos de “robo doblemente agravado por haber sido mediante escalamiento y efracción (hecho 1) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por ser cometido mediante efracción (hecho 2) en concurso real por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho 3)”.
“Con ese acuerdo casi está en libertad. Está super bien y contenta”, consignaron los voceros de la investigación. La joven de 27 años, que se encontraba con arresto domiciliario tras permanecer detenida en el penal de Magdalena, deberá esperar la resolución de la Justicia acerca de su situación. “Firmó un abreviado, lo que implica que la juez resuelve con los autos en despacho”, explicaron.
Días atrás, en su salida de la cárcel tras haber adquirido el beneficio del arresto domiciliario, generó revuelo al brindar una nota periodística, y si bien fue a través de un portero electrónico, su abogado confirmó que esta situación podría haberla complicado. “Puede tener un serio llamado de atención por esto”, explicó Martín Leiro y aseguró que la joven es “vulnerable”.
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