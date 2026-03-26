La Finalissima, la base para el Mundial y el probable equipo de mañana: Lionel Scaloni, en la previa del amistoso con Mauritania

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, encabezó este jueves por la tarde una conferencia de prensa, en la previa de los amistosos que jugará la Albiceleste en Argentina durante la fecha FIFA. El DT, se refirió a la postergación de la Finalissima, los amistosos ante Mauritania y Zambia, la base de la lista que tiene para el Mundial 2026 e hizo eco de los rumores del regreso de Ángel Di María a las convocatorias.

Scaloni, al referirse a la previa de los amistosos y la postergación de la Finalissima, analizó: " Cómo lo tomamos, es como ustedes. Íbamos siguiendo las noticias que venían desde Qatar y no eran muy alentadoras. Con tiempo empezábamos a decir que se estaba complicando y buscábamos alternativas. Todo se retrasó, como bien saben, hasta el día domingo antes de empezar. De hecho, el lunes íbamos a viajar a Qatar, y el domingo no sabíamos si se jugaba. Se retrasó todo. No es culpa de nadie. El fútbol está en un lugar secundario".

"Nosotros queríamos que se resolviera lo antes posible. No se llegó a un acuerdo, pero que el partido se tenía que jugar el 27 en Qatar era clarísimo. Entonces, todo lo otro es una polémica que no tiene mucho sentido. A partir de ahí empezamos a buscar rivales porque no teníamos nada concreto. Eso da la pauta de que no teníamos nada pensado. El predio no estaba preparado para que viniéramos. Es lo que ha pasado, más allá de toda la polémica", indicó.

Y en esa línea, profundizó: " Tenemos dos partidos amistosos en los cuales hay que respetar a los rivales. Son partidos para jugar y ver a los chicos que merecen una oportunidad. Y, por qué no ganarse un sitio o pelearlo para el Mundial".



AFP

Sobre los integrantes de la lista mundialista y el porcentaje de futbolistas definidos, expresó: "En principio, son estos. Pero estamos abiertos a ver jugadores como el caso de los chicos que han venido ahora. Son chicos que lo están haciendo bien y tienen oportunidades. Porque no pensar que en estos últimos meses pueda pasar. Hay chicos que no han venido, que los estamos siguiendo. Todo dependerá de cómo lleguen y estén. Va más allá de las lesiones; es importante que lleguen bien en todos los aspectos y lo más cercano a su potencial".

"A ellos ya se los dijimos, lo dejamos en claro en la charla del día lunes. Son conscientes de lo que se juegan. Acá, lamentablemente, los que nos han hecho ganar, estamos eternamente agradecidos, pero lamentablemente hay que afrontar otro Mundial. Necesitamos gente que esté bien", concluyó.

En esa línea, acerca de los rumores que nombraban al Fideo Di María, aseguró: "No sé el ruido. Tengo la mejor relación con él. De hecho, me escribió hoy. Yo lo saludé para Navidad y Año Nuevo. Mejor dicho, me felicitó y yo a él. Es un tema un poco más de todos en el ambiente que de él. Él lo dejó claro y, desde ese punto de vista, nosotros también lo tuvimos claro cuando hablamos con él. Hoy él no está".



AFP

"Yo estoy feliz por su presente; se lo nota feliz. Eso es lo más importante. Nos ha dado un montón. Es una etapa que está terminada, o al menos así nosotros lo entendimos. Hemos virado para otro lado y hay jóvenes empujando desde atrás que quieren estar. La mejor relación tengo con él y ojalá siga jugando como hasta ahora”, cerró el DT.

Así, al referirse al equipo que jugará mañana, indicó: "En principio, vamos a poner un mix de chicos que queremos ver. Queremos recuperar algunos rendimientos, no viene al caso decir quién. Se los dije a ellos. Leo va a jugar, no sé si de entrada, pero va a jugar los dos. No sé cuántos minutos. De yapa, tener al argentino dos partidos más. Es una linda oportunidad para verlo en la cancha y disfruten”.

“Mati está hablando con el presidente. No digo que no me preocupe, pero mi foco está en el Mundial. El resto no dependerá de mí. Ya veremos qué pasa en un futuro. Por ahora es solo el Mundial”, explicó sobre su futuro en la Selección.