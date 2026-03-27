Se estira la definición en Diputados por Glaciares

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La Cámara de Diputados completó ayer la segunda jornada de audiencias públicas, de forma remota, sobre la reforma a la ley de Glaciares, y todavía no hay una fecha certera para la firma de los dictámenes y eventual sesión en el recinto.
Es probable que antes de dar un paso en firme se impulse una nueva reunión informativa con los gobernadores de la Mesa del Cobre, que motorizan los intereses de las corporaciones mineras, y también dirigentes propuestos por la oposición contrarios al avance de la reforma.
Una de las alternativas que se barajan es que ese plenario de comisiones se efectué en la primera quincena de abril.
Al igual que en la jornada del miércoles, que fue presencial, fueron abundantes las críticas a la limitación en la cantidad de oradores participantes y hubo advertencias sobre posibles impugnaciones judiciales que podrían anular los efectos de la ley, en el hipotético caso de que se sancione.
El proyecto de ley, que busca quitar las prohibiciones que rigen actualmente para la explotación minera e hidrocarburífera en determinadas zonas periglaciales, y darles a las provincias la potestad de designar qué áreas proteger y cuáles no, ya había recibido media sanción del Senado sobre el final del período de sesiones extraordinarias de febrero.
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