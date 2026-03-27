Exintendente de Olavarría asumió en la Nación

El exintendente de Olavarría Ezequiel Galli asumió como jefe del Gabiente de Asesores del ministro del Interior, Diego Santilli, en el gobierno nacional. La asunción se vio formalizada en los últimos días en el Boletín Oficial de la Nación, con fecha del cargo a partir del 1º de marzo.

El exintendente, con origen en el PRO, al igual que Santilli, había anticipado días atrás que había sido convocado para trabajar en el gobiernonacional.

Galli había asumido la intendencia de Olavarría en 2015, tras vencer en la elección a José Eseverri y volvió a ser electo en 2019, luego del triunfo frente a Federico Aguilera del peronismo.

Al confirmar su incorporación al gobierno nacional, agradeció la confianza “del presidente, Javier Milei; de la secretaria general, Karina Milei; y del ministro Santilli”. Y afirmó que trabajará en “ayudar a impulsar las reformas que necesita la Argentina después de décadas de postergación y abandono en las que nos sumergió el kirchnerismo”.