VIDEO | Colapinto sancionado por la FIA tras la polémica maniobra con Verstappen

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🚨| El incidente por el cual la FIA investigará a Franco Colapinto:— Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) March 27, 2026
Verstappen venía haciendo su vuelta mientras que Franco estaba calentando neumáticos por lo cual no le permitió a Max seguir.
No entiendo como el equipo no le avisa a Franco… 🤦🏻♂️
pic.twitter.com/aUcHnZrbEQ
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) resolvió sancionar con una advertencia formal a Franco Colapinto tras una polémica maniobra que involucró al tricampeón Max Verstappen en la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón.
El incidente se originó apenas ocho minutos después de iniciada la sesión, cuando el argentino realizaba movimientos en zigzag para calentar sus neumáticos en la zona previa a la curva 130R, el sector más veloz de Suzuka. En ese momento, Verstappen venía en plena aceleración y se encontró con el monoplaza de Alpine, lo que arruinó su registro de tiempo y generó un reclamo inmediato por radio desde el cockpit de Red Bull.
Los comisarios deportivos determinaron que el piloto de Alpine incurrió en una conducción que entorpeció la vuelta lanzada del neerlandés en la segunda tanda de ensayos, aunque optaron por la sanción más leve del reglamento para el representante albiceleste.
La dirección de carrera citó a declarar a ambos pilotos y a un delegado de la escudería francesa a las 16:30 (hora local) para analizar una posible violación al Artículo B4.1.1 del Reglamento Deportivo. Este apartado prohíbe taxativamente detenerse o dificultar de manera innecesaria el tránsito de otros competidores durante las etapas cronometradas, una falta que suele acarrear penalizaciones de puestos en la grilla de partida.
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