Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes

VIDEO | Colapinto sancionado por la FIA tras la polémica maniobra con Verstappen

VIDEO | Colapinto sancionado por la FIA tras la polémica maniobra con Verstappen
27 de Marzo de 2026 | 10:17

Escuchar esta nota

 

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) resolvió sancionar con una advertencia formal a Franco Colapinto tras una polémica maniobra que involucró al tricampeón Max Verstappen en la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón.

El incidente se originó apenas ocho minutos después de iniciada la sesión, cuando el argentino realizaba movimientos en zigzag para calentar sus neumáticos en la zona previa a la curva 130R, el sector más veloz de Suzuka. En ese momento, Verstappen venía en plena aceleración y se encontró con el monoplaza de Alpine, lo que arruinó su registro de tiempo y generó un reclamo inmediato por radio desde el cockpit de Red Bull.

LEA TAMBIÉN

Franco Colapinto terminó 17mo. en la segunda práctica del Gran Premio de F1 en Japón

Los comisarios deportivos determinaron que el piloto de Alpine incurrió en una conducción que entorpeció la vuelta lanzada del neerlandés en la segunda tanda de ensayos, aunque optaron por la sanción más leve del reglamento para el representante albiceleste.

La dirección de carrera citó a declarar a ambos pilotos y a un delegado de la escudería francesa a las 16:30 (hora local) para analizar una posible violación al Artículo B4.1.1 del Reglamento Deportivo. Este apartado prohíbe taxativamente detenerse o dificultar de manera innecesaria el tránsito de otros competidores durante las etapas cronometradas, una falta que suele acarrear penalizaciones de puestos en la grilla de partida.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Franco Colapinto terminó 17mo. en la segunda práctica del Gran Premio de F1 en Japón

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe a metros del Ministerio de Seguridad

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Miramón, listo para regresar al once titular

Se complica la elección del decano en Medicina

Denuncian abuso policial en un operativo en Tolosa

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
+ Leidas

¡ATENCIÓN! Se adelanta la tormenta: a qué hora llega a La Plata

Docentes bonaerenses pidieron adelantar el cobro del sueldo

Los vuelos de Adorni: el piloto declaró y lo contradijo

Estudiantes, con problemas en la ofensiva a días del debut en la Copa Libertadores

Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea

Muerte por eutanasia: el final de Noelia, la joven española que eligió ya no sufrir y desató polémica

Alak y Alonso, junto a jueces y fiscales en mesa de prevención del delito

La Selección argentina se prueba en la Bombonera: formaciones, hora y TV
Últimas noticias de Deportes

De su gran sueño a una dura lesión en pleno entrenamiento: Joaquín Panichelli no llega al Mundial

Franco Colapinto terminó 17mo. en la segunda práctica del Gran Premio de F1 en Japón

La Selección argentina se prueba en la Bombonera: formaciones, hora y TV

¿Messi llega al Mundial?: qué dijo Scaloni
Espectáculos
Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen sus "mesazas" confirmadas para el fin de semana
Gran Hermano: la platense Mavinga reaccionó a los comentarios racistas de Carmiña
Qué dijo María Becerra tras el comunicado de Emilia Mernes, la reacción de Tini Stoessel
Se conocieron las fotos que hizo Fabián Doman para promocionar el programa que le cancelaron en El Nueve
Se filtraron picantes detalles por la salida de Laurita Fernández de Bienvenidos a ganar
Política y Economía
Bolívar: profesionales de la salud iniciaron plan de lucha salarial
Gardey: recomiendan no consumir peces tras hallazgo en arroyo De Coto
Tandil: UNICEN participa en la capacitación para Vaca Muerta
Operativo en la TV Pública en la causa que investiga los viajes de Adorni
Habilitan un mayor contenido de bioetanol en las naftas para amortiguar el impacto del precio del petróleo
Policiales
Escándalo en la AFA: los chats que revelan el pago de sobornos a árbitros para beneficiar al equipo de Tapia
Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata
Denuncian en La Plata una oscura trama en expedientes sensibles
El 2025 mostró un descenso en la cantidad de delitos
La causa por Emilia Uscamayta Curi suma un nuevo capítulo en Casación
La Ciudad
Se viene la Semana Santa y en La Plata dieron a conocer el cronograma de actividades litúrgicas
¡ATENCIÓN! Se adelanta la tormenta: a qué hora llega a La Plata
Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy
Verano a oscuras en La Plata: más de mil cortes de luz y sólo 2 días bajo la lupa
Un club de La Plata le paró la pelota a la discriminación: el ejemplo de Topacio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla