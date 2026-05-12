Dolarizar y abandonar el peso, la sugerencia de The Wall Street Journal a Javier Milei

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El diario estadounidense publicó una columna en la que volvió a poner el foco sobre el rumbo económico de nuestro país
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Una columna publicada en el diario estadounidense The Wall Street Journal volvió a poner el foco sobre el rumbo económico de la Argentina y lanzó una fuerte recomendación al gobierno de Javier Milei: abandonar el peso y avanzar hacia una dolarización de la economía. El planteo surgió en medio de un análisis sobre la fragilidad institucional del país y las dudas que persisten en los mercados respecto de la sostenibilidad del actual programa económico.
La autora de la columna, la periodista María Anastasia O’Grady, analizó la situación económica argentina y se preguntó por qué la recuperación no logra consolidarse. En ese contexto, sostuvo que la mejor estrategia para evitar nuevos ciclos de crisis sería “deshacerse del peso y dolarizar”.
El artículo recordó que la Argentina atravesó múltiples intentos de estabilización económica a lo largo de su historia, tanto bajo gobiernos militares como democráticos, con programas heterodoxos y ortodoxos. Según el análisis citado por O’Grady, todos esos procesos terminaron de manera similar: con una nueva crisis monetaria y pérdida de credibilidad.
Para respaldar esa mirada, la periodista retomó conceptos del economista Nicolás Cachanosky, quien sostuvo que el problema argentino no radica únicamente en las políticas económicas, sino en el entorno institucional en el que esas medidas deben aplicarse. En esa línea, se remarcó que la flexibilidad de las reglas y los cambios constantes generan desconfianza sobre cualquier esquema monetario basado en el peso.
La publicación también hizo un repaso de la gestión de Milei desde su llegada al poder en diciembre de 2023. Destacó el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno, la desaceleración inflacionaria y el crecimiento económico registrado durante 2025. Sin embargo, advirtió que aún persisten fuertes desequilibrios y que el mercado mantiene reservas respecto del futuro político del país.
En ese sentido, el texto sostuvo que una eventual derrota electoral del oficialismo en 2027 podría significar el regreso del peronismo, un escenario que —según el análisis— incrementa la percepción de riesgo entre acreedores e inversores.
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Otro de los puntos centrales del artículo fue la situación del peso. Aunque reconoció que la inflación bajó desde los niveles de tres dígitos que existían al inicio del mandato libertario, también señaló que durante los últimos meses el proceso de desinflación habría encontrado límites estructurales. Según la interpretación expuesta, la economía argentina sigue sin generar una demanda genuina de pesos.
Además, se indicó que buena parte de la demanda de moneda local responde a estrategias financieras vinculadas a las tasas de interés y al arbitraje cambiario. Para la columna, esa dinámica genera vulnerabilidad porque alimenta la expectativa de futuras emisiones monetarias para afrontar compromisos financieros.
La publicación del medio estadounidense volvió a instalar el debate sobre la dolarización, una de las principales promesas de campaña de Milei que perdió centralidad en los últimos meses mientras el Gobierno avanzó con otras prioridades económicas y fiscales. No obstante, el artículo insistió en que la historia monetaria argentina sigue condicionando cualquier intento de estabilización basado en el peso.
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