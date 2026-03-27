Gran Premio de F1 en Japón: Franco Colapinto terminó 17mo. en la segunda práctica

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El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el decimoséptimo lugar en la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha de la Fórmula 1. En su debut absoluto en territorio japonés, el argentino completó la jornada de ensayos con una evolución en la grilla.
Tras una primera salida en la que se ubicó 16º a 1s695 de la punta, el piloto de Alpine retrocedió al puesto 17º en la segunda tanda, ampliando su brecha respecto al líder a más de dos segundos, mientras que la diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly, pasó de las 383 milésimas iníciales a poco más de siete décimas.
Sin embargo, el foco de la jornada no estuvo solo en los relojes, sino en un tenso incidente con Max Verstappen. El episodio ocurrió cuando el argentino realizaba maniobras de calentamiento de neumáticos (zigzag) en la penúltima recta, justo antes de la rapidísima curva 130-R.
En ese momento, el tricampeón del mundo venía en vuelta lanzada y se encontró con el monoplaza del piloto de Alpine, lo que arruinó su intento de tiempo. El encuentro puso a Colapinto bajo la lupa de los comisarios deportivos.
Tras finalizar la sesión, las autoridades de la FIA iniciaron una revisión del incidente para determinar si existió una obstrucción indebida. Aunque lo más probable es que la situación se resuelva con una advertencia formal, y no se descarta una sanción de puestos en la grilla de partida para el domingo.
El panorama en Suzuka se modificó drásticamente en la segunda sesión del día con Oscar Piastri saltando al primer lugar tras clavar los relojes en 1m30.133s. Al piloto de McLaren lo escoltó la joven promesa Andrea Kimi Antonelli, mientras que George Russell logró arrebatarle el tercer puesto provisional a Charles Leclerc.
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La actividad oficial en Japón retomará el cierre del viernes con la práctica final de 60 minutos. Según el esquema de competencia, la clasificación tendrá lugar el sábado a las 3:00 de Argentina, dejando la carrera principal para la madrugada del domingo en el mismo horario.
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