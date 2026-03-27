Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes

Gran Premio de F1 en Japón: Franco Colapinto terminó 17mo. en la segunda práctica

Gran Premio de F1 en Japón: Franco Colapinto terminó 17mo. en la segunda práctica
27 de Marzo de 2026 | 07:07

Escuchar esta nota

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el decimoséptimo lugar en la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha de la Fórmula 1. En su debut absoluto en territorio japonés, el argentino completó la jornada de ensayos con una evolución en la grilla.

Tras una primera salida en la que se ubicó 16º a 1s695 de la punta, el piloto de Alpine retrocedió al puesto 17º en la segunda tanda, ampliando su brecha respecto al líder a más de dos segundos, mientras que la diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly, pasó de las 383 milésimas iníciales a poco más de siete décimas.

Sin embargo, el foco de la jornada no estuvo solo en los relojes, sino en un tenso incidente con Max Verstappen. El episodio ocurrió cuando el argentino realizaba maniobras de calentamiento de neumáticos (zigzag) en la penúltima recta, justo antes de la rapidísima curva 130-R.

En ese momento, el tricampeón del mundo venía en vuelta lanzada y se encontró con el monoplaza del piloto de Alpine, lo que arruinó su intento de tiempo. El encuentro puso a Colapinto bajo la lupa de los comisarios deportivos.

Tras finalizar la sesión, las autoridades de la FIA iniciaron una revisión del incidente para determinar si existió una obstrucción indebida. Aunque lo más probable es que la situación se resuelva con una advertencia formal, y no se descarta una sanción de puestos en la grilla de partida para el domingo.

El panorama en Suzuka se modificó drásticamente en la segunda sesión del día con Oscar Piastri saltando al primer lugar tras clavar los relojes en 1m30.133s. Al piloto de McLaren lo escoltó la joven promesa Andrea Kimi Antonelli, mientras que George Russell logró arrebatarle el tercer puesto provisional a Charles Leclerc.

LE PUEDE INTERESAR

La Selección argentina se prueba en la Bombonera: formaciones, hora y TV

LE PUEDE INTERESAR

¿Messi llega al Mundial?: qué dijo Scaloni

La actividad oficial en Japón retomará el cierre del viernes con la práctica final de 60 minutos. Según el esquema de competencia, la clasificación tendrá lugar el sábado a las 3:00 de Argentina, dejando la carrera principal para la madrugada del domingo en el mismo horario.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe a metros del Ministerio de Seguridad

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Miramón, listo para regresar al once titular

Se complica la elección del decano en Medicina

Denuncian abuso policial en un operativo en Tolosa

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
+ Leidas

Docentes bonaerenses pidieron adelantar el cobro del sueldo

Alak y Alonso, junto a jueces y fiscales en mesa de prevención del delito

Los vuelos de Adorni: el piloto declaró y lo contradijo

¡ATENCIÓN! Se adelanta la tormenta: a qué hora llega a La Plata

Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea

Kicillof repartirá a las comunas fondos que recupere de la Nación

Estudiantes, con problemas en la ofensiva a días del debut en la Copa Libertadores

Muerte por eutanasia: el final de Noelia, la joven española que eligió ya no sufrir y desató polémica
Últimas noticias de Deportes

La Selección argentina se prueba en la Bombonera: formaciones, hora y TV

¿Messi llega al Mundial?: qué dijo Scaloni

Francia sigue encendido y Brasil no levanta

Italia cumplió con el primer paso y quedó muy cerca del Mundial
Política y Economía
Novelli pidió anular el peritaje de su celular en el caso $Libra
La economía creció de la mano del agro y minería
Misterioso texto del financista ligado a la AFA
El dólar sigue bajando y quedó en $1.390, pero retrocedió el riesgo país
Proponen que las Primarias no sean obligatorias
La Ciudad
¡ATENCIÓN! Se adelanta la tormenta: a qué hora llega a La Plata
Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy
Verano a oscuras en La Plata: más de mil cortes de luz y sólo 2 días bajo la lupa
Le paró la pelota a la discriminación: el ejemplo del club Topacio
Arbolado, agua y el 147, en el podio de las quejas
Policiales
Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata
Denuncian en La Plata una oscura trama en expedientes sensibles
El 2025 mostró un descenso en la cantidad de delitos
La causa por Emilia Uscamayta Curi suma un nuevo capítulo en Casación
Accidentes e insultos en otra jornada a puro caos
Espectáculos
Se filtraron picantes detalles por la salida de Laurita Fernández de Bienvenidos a ganar
Gran Hermano: tras la salida de Mavinga un nuevo acto de discriminación dentro de la casa revolucionó las redes
Justin Timberlake: el ocaso del “Príncipe del Pop”
Las Chicas del Folk: tradición, energía femenina y cultura de peña
El legado de Virus sube al escenario con Fede Moura

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla