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Sorpresa en TyC Sports: Senosiain reveló en vivo que no trasmiten a Argentina vs Mauritania y hay dudas por el Mundial 2026

Sorpresa en TyC Sports: Senosiain reveló en vivo que no trasmiten a Argentina vs Mauritania y hay dudas por el Mundial 2026
27 de Marzo de 2026 | 16:51

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El periodista Ariel Senosiain cerró su programa Líbero con una información, que si ya se había filtrado, faltaba una voz oficial y que generó fuerte repercusión en el mundo del fútbol: TyC Sports no emitirá el amistoso entre la Selección argentina y Mauritania.

Sin dar demasiados detalles sobre los motivos, Senosiain dejó entrever que la decisión podría no ser exclusivamente empresarial y deslizó una posible injerencia externa.

 

“TyC Sports no va a transmitir el partido de la Selección”, afirmó al aire, antes de lanzar una frase que encendió la polémica: “Ojalá que exista la decisión empresarial y que no exista la intromisión dirigencial para que el canal pueda transmitir la Copa del Mundo”.

El comentario abrió interrogantes sobre el futuro de las transmisiones de la Selección argentina de fútbol, especialmente de cara a la próxima Copa del Mundo, en un contexto donde los derechos televisivos y las decisiones institucionales vuelven a quedar bajo la lupa.

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Por el momento, no hubo una comunicación oficial por parte del canal ni de la Asociación del Fútbol Argentino que aclare los motivos detrás de la ausencia del amistoso en la pantalla.

Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los hinchas, que ahora también miran de reojo qué pasará con la televisación del torneo más importante del fútbol mundial.

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