Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

El Mundo

Sube la inflación de EE UU y se encienden alarmas: alcanzó su nivel más alto desde 2023

El salto del precio de los combustibles, una de las causas de la disparada

Sube la inflación de EE UU y se encienden alarmas: alcanzó su nivel más alto desde 2023
12 de Mayo de 2026 | 12:43

Escuchar esta nota

La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse en abril impulsada por el fuerte aumento en los precios de los combustibles, en un contexto marcado por la guerra con Irán y la tensión energética global.

El índice de precios al consumidor (IPC) subió 3,8% interanual, según informó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales, lo que representa el ritmo más alto desde 2023. En términos mensuales, los precios avanzaron 0,6% respecto de marzo.

La inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— aumentó 0,4% mensual y 2,8% interanual. El dato estuvo influido, en parte, por una distorsión estadística vinculada a la medición de alquileres tras el cierre parcial del gobierno estadounidense en 2025.

La nafta, uno de los principales motores de la suba

Los combustibles volvieron a presionar sobre el costo de vida. Según el Departamento de Trabajo, los precios de la nafta aumentaron más de 28% interanual, mientras que la American Automobile Association (AAA) indicó que el valor promedio del galón supera los 4,50 dólares, un 44% más caro que hace un año.

También se registró un incremento en los alimentos: los precios subieron 0,7% entre marzo y abril, impulsados principalmente por aumentos en la carne.

La guerra con Irán complica los planes de la Reserva Federal

El repunte inflacionario se da después de varios años de desaceleración desde el pico de 9,1% registrado en junio de 2022, cuando la economía global sufría las consecuencias de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.

LE PUEDE INTERESAR

El director de la OMS no descarta más casos de hantavirus por el brote en el crucero que salió de Argentina

LE PUEDE INTERESAR

“Un pedazo de basura”: Trump, contra la propuesta iraní

Ahora, el nuevo foco de tensión está en Medio Oriente. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, Teherán respondió restringiendo el acceso al Golfo de Ormuz, una ruta clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo. Como consecuencia, los precios de la energía se dispararon.

En este escenario, la Reserva Federal mantiene una postura cautelosa y posterga posibles recortes de tasas previstos para 2026, mientras evalúa si la suba del petróleo terminará trasladándose al resto de la economía. El presidente Donald Trump volvió a cuestionar públicamente al titular del organismo, Jerome Powell, por negarse a bajar las tasas de interés para estimular la actividad.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Antes de la Marcha Federal, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida

Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones 

Germán Conti, el dueño de la defensa tripera

Guido Carrillo habló del increíble gol errado ante Racing y ya pone la cabeza en modo Libertadores

Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional

VIDEO. Dormir en el negocio, una triste moda que llegó a Tolosa
+ Leidas

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida

Antes de la Marcha Federal, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades

Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional

VIDEO.- La UNLP ya moviliza a la cuarta Marcha Federal: los puntos de encuentro en La Plata

El contrato de Chelo Torres y una alerta

Guido Carrillo habló del increíble gol errado ante Racing y ya pone la cabeza en modo Libertadores

Un puma suelto pone en alerta a vecinos

Al Monumental con el Heredero y sin Martínez
Últimas noticias de El Mundo

El director de la OMS no descarta más casos de hantavirus por el brote en el crucero que salió de Argentina

“Un pedazo de basura”: Trump, contra la propuesta iraní

Los expedientes Epstein vuelven a rozar a Trump

Musk y otros empresarios, a China con el Presidente
Policiales
Terror en una escuela del centro de La Plata por ladrones que usan inhibidores de cierres centralizados
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda
Cruce por el pedido de mandar a juicio al autor de un embiste fatal
Se abre la novena jornada de debate por Maradona
VIDEO. Dormir en el negocio, una triste moda que llegó a Tolosa
Deportes
Germán Conti, el dueño de la defensa tripera
Al Monumental con el Heredero y sin Martínez
Pereyra alcanzó un récord en el Siglo XXI
El contrato de Chelo Torres y una alerta
La Reserva recibe a Banfield en Estancia Chica
Información General
La Provincia amplía la tramitación digital para asociaciones civiles, fundaciones y mutuales: los cambios
Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
Anticonceptivos: llega una nueva píldora de hasta “cinco días después”
Un puma suelto pone en alerta a vecinos
Logran crear en Argentina un cerdo para xenotrasplante

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla