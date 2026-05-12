La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse en abril impulsada por el fuerte aumento en los precios de los combustibles, en un contexto marcado por la guerra con Irán y la tensión energética global.

El índice de precios al consumidor (IPC) subió 3,8% interanual, según informó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales, lo que representa el ritmo más alto desde 2023. En términos mensuales, los precios avanzaron 0,6% respecto de marzo.

La inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— aumentó 0,4% mensual y 2,8% interanual. El dato estuvo influido, en parte, por una distorsión estadística vinculada a la medición de alquileres tras el cierre parcial del gobierno estadounidense en 2025.

La nafta, uno de los principales motores de la suba

Los combustibles volvieron a presionar sobre el costo de vida. Según el Departamento de Trabajo, los precios de la nafta aumentaron más de 28% interanual, mientras que la American Automobile Association (AAA) indicó que el valor promedio del galón supera los 4,50 dólares, un 44% más caro que hace un año.

También se registró un incremento en los alimentos: los precios subieron 0,7% entre marzo y abril, impulsados principalmente por aumentos en la carne.

La guerra con Irán complica los planes de la Reserva Federal

El repunte inflacionario se da después de varios años de desaceleración desde el pico de 9,1% registrado en junio de 2022, cuando la economía global sufría las consecuencias de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ahora, el nuevo foco de tensión está en Medio Oriente. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, Teherán respondió restringiendo el acceso al Golfo de Ormuz, una ruta clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo. Como consecuencia, los precios de la energía se dispararon.

En este escenario, la Reserva Federal mantiene una postura cautelosa y posterga posibles recortes de tasas previstos para 2026, mientras evalúa si la suba del petróleo terminará trasladándose al resto de la economía. El presidente Donald Trump volvió a cuestionar públicamente al titular del organismo, Jerome Powell, por negarse a bajar las tasas de interés para estimular la actividad.