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El salto del precio de los combustibles, una de las causas de la disparada
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La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse en abril impulsada por el fuerte aumento en los precios de los combustibles, en un contexto marcado por la guerra con Irán y la tensión energética global.
El índice de precios al consumidor (IPC) subió 3,8% interanual, según informó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales, lo que representa el ritmo más alto desde 2023. En términos mensuales, los precios avanzaron 0,6% respecto de marzo.
La inflación subyacente —que excluye alimentos y energía— aumentó 0,4% mensual y 2,8% interanual. El dato estuvo influido, en parte, por una distorsión estadística vinculada a la medición de alquileres tras el cierre parcial del gobierno estadounidense en 2025.
Los combustibles volvieron a presionar sobre el costo de vida. Según el Departamento de Trabajo, los precios de la nafta aumentaron más de 28% interanual, mientras que la American Automobile Association (AAA) indicó que el valor promedio del galón supera los 4,50 dólares, un 44% más caro que hace un año.
También se registró un incremento en los alimentos: los precios subieron 0,7% entre marzo y abril, impulsados principalmente por aumentos en la carne.
El repunte inflacionario se da después de varios años de desaceleración desde el pico de 9,1% registrado en junio de 2022, cuando la economía global sufría las consecuencias de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.
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Ahora, el nuevo foco de tensión está en Medio Oriente. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, Teherán respondió restringiendo el acceso al Golfo de Ormuz, una ruta clave por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo. Como consecuencia, los precios de la energía se dispararon.
En este escenario, la Reserva Federal mantiene una postura cautelosa y posterga posibles recortes de tasas previstos para 2026, mientras evalúa si la suba del petróleo terminará trasladándose al resto de la economía. El presidente Donald Trump volvió a cuestionar públicamente al titular del organismo, Jerome Powell, por negarse a bajar las tasas de interés para estimular la actividad.
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