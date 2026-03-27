Un inesperado rumor comenzó a circular en las últimas horas y mezcla política, espectáculo y redes sociales: Virginia Gallardo y Roberto García Moritán habrían iniciado un acercamiento que despertó todo tipo de especulaciones.

La versión fue impulsada por Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, donde advirtió sobre ciertos “movimientos” en redes que no pasaron desapercibidos.

Según detalló, el exmarido de Carolina Pampita Ardohain mantiene una fuerte interacción con el perfil de Gallardo. “Él le comenta todo, le pone like”, aseguró, dejando entrever que el interés podría ir más allá de lo virtual.

La periodista incluso sugirió que podría estar gestándose algo más. “Hay algo que puede estar pasando”, deslizó, aunque sin confirmar un vínculo concreto.

En la misma línea, la influencer Pochi aportó su mirada y analizó el posible impacto de esta relación. “Sería ideal, porque mezclaría política y espectáculo”, opinó con ironía, planteando el potencial mediático de la dupla.

Iglesias, por su parte, también apuntó a una posible conveniencia mutua. “A ella le serviría una relación con él porque la cambiaría de estatus”, lanzó sin rodeos.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones. Ninguno de los protagonistas salió a confirmar o desmentir los rumores, aunque en tiempos donde las redes sociales suelen anticipar los vínculos, cada interacción suma indicios.