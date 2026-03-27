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Gran Hermano: la platense Mavinga reaccionó a los comentarios racistas de Carmiña

Gran Hermano: la platense Mavinga reaccionó a los comentarios racistas de Carmiña
27 de Marzo de 2026 | 08:46

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Tras abandonar la casa de Gran Hermano: Generación dorada, la platense Jenny Mavinga reapareció en pantalla para hablar sobre su salida, su juego y el pedido de disculpas de Carmiña Masi, participante expulsada por realizar comentarios racistas contra ella. 

Según se supo, el ciclo conducido por Santiago del Moro vivió un momento de tensión.

Allí, se vieron obligados a mostrarle a la participante un tape con las polémicas declaraciones de su ex compañera.

Todo ocurrió en el marco de una semana donde el foco está en la sociedad argentina tras el caso de la abogada detenida en Brasil por discriminación. 

Cuando los dichos irreproducibles aparecieron en la pantalla, Mavinga se mostró serena al escuchar los comentarios y se limitó a decir que su compañera habló desde un lugar de envidia e inferioridad: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”, reaccionó.

“La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”, tiró la participante de La Plata al ver las imágenes que causaron tanto impacto en el afuera.

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Asimismo, aclaró que ella “no tenía nada contra ella” para que reaccionara de la forma en que lo hizo, también aclaró que no le generan nada sus comentarios.

“Ella con su conciencia… a mí no me hace ni más ni menos lo que ella puede decir. Solamente ahí muestra lo que es”, cerró Mavinga. 

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