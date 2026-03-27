Ganó Bolivia y define con Irak su pase mundialista

En el Estadio BBVA, la Selección de Bolivia demostró temple y corazón para dar vuelta un resultado adverso y vencer 2-1 a una sorprendente Surinam.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Óscar Villegas se clasificó a la final de su llave de repechaje, donde buscará el boleto mundialista ante Irak.

Luego de estar en desventaja, Bolivia llegó a los goles por iontermedio de Paniagua y Miguelito, éste último de penal a falta de 15 minutos.

Bolivia jugará la final del Torneo Clasificatorio FIFA el próximo martes contra Irak. El ganador de ese duelo ingresará directamente al Grupo I del Mundial junto a Francia, Senegal y Noruega.