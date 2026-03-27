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Espectáculos |El escándalo del momento

Emilia vs. Tini: revelan una teoría explosiva sobre el conflicto

La pelea entre las artistas escaló de forma desproporcionada. Aseguran que existe un tema grave de fondo

Emilia vs. Tini: revelan una teoría explosiva sobre el conflicto

Emilia Mernes pidió un alto al “odio” en redes

27 de Marzo de 2026 | 03:38
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El mundo del espectáculo argentino atraviesa días de máxima tensión a partir de las versiones cruzadas que rodean a Emilia Mernes y Tini Stoessel. Lo que en un principio parecía un simple rumor de redes sociales, escaló rápidamente hasta convertirse en uno de los escándalos más comentados del momento.

Ahora, y luego de que Emilia decidiera romper el silencio pidiendo de que paren con el “odio” en redes, el streamer Martín Cirio deslizó que el origen del conflicto entre las divas pop sería mucho más profundo de lo que se viene diciendo públicamente.

“Lo que pasó es muy fuerte. No es nada de lo que se está queriendo instalar; es algo que viene de hace mucho tiempo, que se viene arrastrando y que explotó ahora”, expresó Martín en uno de sus streams, generando aún más incertidumbre.

Sin dar detalles concretos, agregó: “Por respeto no lo cuento, lo tendrá que contar la persona en cuestión”, dijo, dejando abierta la puerta a una revelación futura que podría cambiar por completo la narrativa que circula hasta ahora sobre Emilia, quien fue acusada de robar equipos de trabajo, sumado a supuestas infidelidades con jugadores de la Selección Argentina.

La palabra de una testigo clave

En medio del revuelo, la bailarina Denu Di Paolo, quien trabajó con ambas artistas, decidió romper el silencio y aportar su mirada. Lejos de alimentar la polémica, fue contundente al desmentir cualquier tipo de conflicto laboral: “Los bailarines no le pertenecemos a nadie. Nadie nos roba, nadie nos presta”, expresó, defendiendo su profesión y su libertad de elegir proyectos.

Además, destacó su experiencia positiva con ambas cantantes y cuestionó la agresividad de algunos comentarios en redes: “Esto es bullying sin sentido, absolutamente hiriente”, afirmó.

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Emilia Mernes pidió un alto al “odio” en redes

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