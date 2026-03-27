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Justin Timberlake: el ocaso del “Príncipe del Pop”

Fue líder de una de las bandas pop más influyentes, novio de Britney Spears y solista consagrado. Sin embargo, su imagen comenzó un irrefrenable declive que hoy lo aleja del éxito y lo posiciona como personaje polémico

Justin Timberlake: el ocaso del “Príncipe del Pop”

El cantante perdió la influencia que supo tener durante los 2000

27 de Marzo de 2026 | 03:42
Edición impresa

Hubo un tiempo en que Justin Timberlake era intocable. El carismático líder de NSYNC, que logró una transición perfecta al estrellato solista y definía el sonido de los años 2000, cayó hoy en una decadencia de la que no puede recuperarse, especialmente con la reciente filtración de su arresto en 2024 que continúa comprometiendo su imagen pública.

Aunque el incidente por conducir bajo los efectos del alcohol ocurrió ya hace casi dos años, la reciente difusión masiva de los videos policiales reabrió una herida que el equipo de relaciones públicas de Timberlake intentó cerrar con desesperación. En las imágenes, se observa al cantante visiblemente desorientado, balbuceando frases que hoy suenan a una ironía trágica: “Esto va a arruinar la gira”.

La respuesta del oficial de policía, un joven que admitió no saber quién era el cantante, remarcó aún más la idea del declive del músico, que lejos de ser un ícono intocable, pasó a ser una figura del pasado que lucha por mantenerse relevante en un mundo donde lo “nuevo” caduca al instante.

El peso del pasado

La caída de Timberlake no es producto de un solo error, sino de una acumulación de deudas históricas. La publicación de las memorias de Britney Spears, “The Woman in Me”, fue el primer gran golpe, en especial por las revelaciones sobre el aborto que la cantante se vio obligada a realizar y la narrativa de infidelidades que pintaron a Justin como un villano de su propia historia, que lo alejan de la narrativa de “víctima” que supo cosechar tras su ruptura con Spears, en la que ella fue acosada por la prensa y tratada de infiel.

Fue tras la viralización de este material que el público comenzó a reevaluar su carrera bajo una nueva óptica, recordando otros episodios clave en donde el “sexismo” lo favoreció, como por ejemplo el momento en que dejó que Janet Jackson cargara sola con el estigma del incidente del Super Bowl en 2004 y por cómo utilizó su ruptura con Britney para cimentar su imagen de “hombre herido” en videos como “Cry Me a River”.

Del “matrimonio perfecto” a la cancelación

Si bien en un tiempo Justin hizo galantería de su imagen de hombre de familia junto a su esposa, Jessica Biel, en los últimos años quedaron expuestas las repetidas crisis de su matrimonio debido a cuestiones que tienen que ver con infidelidades por parte del músico.

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El incidente más recordado fue en 2019, cuando Timberlake fue visto in fraganti en un bar de Nueva Orleans de la mano con su coprotagonista de la película “Palmer”, Alisha Wainwright. Las imágenes, que mostraban una cercanía física innegable y al cantante sin su anillo de casado, obligaron a Justin a emitir una disculpa pública en Instagram, atribuyendo su comportamiento a los efectos del alcohol.

Sin embargo, esta conducta se repitió en varias ocasiones en la vida del músico. Rumores nunca confirmados de affaires con figuras como Olivia Munn o Scarlett Johansson volvieron a la escena en las redes en donde se dijo que su matrimonio con Biel era una “farsa”, mantenida para proteger a sus hijos pequeños, Silas y Phineas. Con esta información impactando en los titulares, la cancelación de Timberlake se hizo patente.

Problemas de salud y fracaso comercial

A los problemas de imagen se le sumó un declive físico y profesional evidente. Su diagnóstico de la enfermedad de Lyme en 2025, que lo obligó a cancelar gran parte de su gira mundial, mostró a un artista vulnerable y físicamente agotado. Sus últimos intentos discográficos no alcanzaron el impacto deseado, enfrentándose a críticas que califican su música actual como “desconectada” de las tendencias contemporáneas.

En sintonía con esto, las redes sociales se convirtieron en un arma de doble filo, con burlas hacia su “baile de papá” hasta críticas por sus cancelaciones de último momento debido a bronquitis y agotamiento. Así las cosas, la percepción general del público se ubicó en tildar a Justin como alguien que no puede seguir el ritmo de la industria.

Hoy, Timberlake se encuentra en una encrucijada. Ya no es suficiente con pedir disculpas o lanzar algún sencillo nostálgico. En una era donde la autenticidad es algo que se exige, el artista debe decidir si seguirá luchando por su corona o si aceptará su nueva realidad y logrará reinventarse.

Las infidelidades a su esposa vienen siendo un tema recurrente desde 2019

La reciente filtración de su arresto en 2024 volvió a complicar su imagen

 

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