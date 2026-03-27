Gran Hermano: tras la salida de Mavinga un nuevo acto de discriminación dentro de la casa revolucionó las redes

Cuando parecía que la casa más famosa del país intentaba recomponerse tras semanas convulsionadas, un nuevo episodio volvió a encender todas las alarmas.

Ahora, Gran Hermano quedó otra vez en el centro de la polémica por nuevos comentarios discriminatorios que se escucharon en el vivo de la casa.

El contexto no es menor. Recordemos que, el reality ya venía golpeado por la expulsión de Carmiña y la reciente salida de Mavinga, ambos desatados por los horribles y racistas dichos de la periodista paraguaya.

Así, las redes arden. El nuevo episodio ocurrió en una de las habitaciones, en un clima que, según se vio, pretendía ser humorístico. Mientras el participante Nazareno “modelaba” de manera irónica frente a sus compañeros, la participante conocida como “La Maciel” comenzó a hacerle una serie de preguntas que rápidamente cruzaron un límite sensible. “Ves gente de color marrón, ¿qué hacés?”, le consultó, a lo que Nazareno respondió sin dudar: “Corro”.

Lejos de detenerse, la situación escaló aún más. “Si con la gente de color marrón por alguna casualidad tenés que convivir porque te llevan a un hotel, ¿qué tenés que hacer?”, insistió La Maciel. La respuesta de Nazareno fue todavía más contundente: “Me quejo y que se vayan”. Acto seguido, entre risas y aplausos del grupo, ella remató: “Perfecto, aprobado. Estás listo para ser modelo”, cerrando una escena que rápidamente se viralizó y generó indignación.

Ante este contexto, las repercusiones no tardaron en llegar, y el tema fue abordado en diferentes programas de espectáculos. Asimismo, las redes estallaron en criticas y es posible que Gran Hermano intervenga ante el mencionado episodio.