Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Espectáculos |La hincha del Lobo se manifestó en las redes

Qué dijo María Becerra tras el comunicado de Emilia Mernes, la reacción de Tini Stoessel

Qué dijo María Becerra tras el comunicado de Emilia Mernes, la reacción de Tini Stoessel
27 de Marzo de 2026 | 08:21

Escuchar esta nota

Poco más de una semana pasó desde que Tini Stoessel y María Becerra dejaron de seguir en redes sociales a Emilia Mernes, desatando un escándalo en la escena popstar.

Así, diferentes versiones, especulaciones y el silencio absoluto de las protagonistas dominaron los días posteriores.

Entonces, se profundizando el quiebre en la relación entre las referentes en cuestión.  

Allí, fue Emilia quien decidió romper el silencio y compartir un comunicado en sus redes, buscando poner palabras a la situación y aclarar su postura frente a la polémica.

Becerra recurrió a sus redes sociales y dejó en claro su postura ante la situación.

La fanática del Lobo apostó a un look urbano y de tendencia: con un buzo ajustado que simula la estructura de un corpiño con corset, combinado con un pantalón ancho camuflado adornado con detalles de brillos y una gorra a tono, que completa la paleta elegida.

LE PUEDE INTERESAR

Se conocieron las fotos que hizo Fabián Doman para promocionar el programa que le cancelaron en El Nueve

LE PUEDE INTERESAR

Se filtraron picantes detalles por la salida de Laurita Fernández de Bienvenidos a ganar

Con este outfit, la cantante se sumó al trend de la nueva canción que lanzará en los próximos días, mostrando que su foco está puesto en la música y su carrera. Dejando en claro que las polémicas no ocupan sus prioridades en este momento. 

Esto no fue todo. Entre los “me gusta” que recibió la publicación de Becerra se destacó el de Tini Stoessel, la otra protagonista de este turbulento momento en la escena pop.

Con este sencillo gesto virtual, la actriz de Violetta volvió a dejar en claro su postura: María es su amiga y la persona a la que eligió respaldar en medio del conflicto con Mernes. 

Recordemos que, en el comunicado, Emilia escribió: “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.

Por último, Emilia cerró su mensaje con un pedido a sus seguidores y al público en general: “Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta”, tiró Emilia. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Agenda de Buenos Aires

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe a metros del Ministerio de Seguridad

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Miramón, listo para regresar al once titular

Se complica la elección del decano en Medicina

Denuncian abuso policial en un operativo en Tolosa

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
+ Leidas

¡ATENCIÓN! Se adelanta la tormenta: a qué hora llega a La Plata

Docentes bonaerenses pidieron adelantar el cobro del sueldo

Los vuelos de Adorni: el piloto declaró y lo contradijo

Alak y Alonso, junto a jueces y fiscales en mesa de prevención del delito

Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea

Kicillof repartirá a las comunas fondos que recupere de la Nación

Estudiantes, con problemas en la ofensiva a días del debut en la Copa Libertadores

Muerte por eutanasia: el final de Noelia, la joven española que eligió ya no sufrir y desató polémica
Últimas noticias de Espectáculos

Se conocieron las fotos que hizo Fabián Doman para promocionar el programa que le cancelaron en El Nueve

Se filtraron picantes detalles por la salida de Laurita Fernández de Bienvenidos a ganar

Gran Hermano: tras la salida de Mavinga un nuevo acto de discriminación dentro de la casa revolucionó las redes

Justin Timberlake: el ocaso del “Príncipe del Pop”
Deportes
Franco Colapinto terminó 17mo. en la segunda práctica del Gran Premio de F1 en Japón
La Selección argentina se prueba en la Bombonera: formaciones, hora y TV
¿Messi llega al Mundial?: qué dijo Scaloni
Francia sigue encendido y Brasil no levanta
Italia cumplió con el primer paso y quedó muy cerca del Mundial
Policiales
Escándalo en la AFA: los chats que revelan el pago de sobornos a árbitros para beneficiar al equipo de Tapia
Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata
Denuncian en La Plata una oscura trama en expedientes sensibles
El 2025 mostró un descenso en la cantidad de delitos
La causa por Emilia Uscamayta Curi suma un nuevo capítulo en Casación
Información General
Muerte por eutanasia: el final de Noelia, la joven española que eligió ya no sufrir y desató polémica
Alerta por chikungunya en Lomas de Zamora por un brote con casos locales
Los números de la suerte del viernes 27 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
La ANMAT bajo la lupa por el fentanilo mortal: "Hallaron deficiencias en los laboratorios y no tomaron ninguna medida"
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
La Ciudad
¡ATENCIÓN! Se adelanta la tormenta: a qué hora llega a La Plata
Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy
Verano a oscuras en La Plata: más de mil cortes de luz y sólo 2 días bajo la lupa
Le paró la pelota a la discriminación: el ejemplo del club Topacio
Arbolado, agua y el 147, en el podio de las quejas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla