Qué dijo María Becerra tras el comunicado de Emilia Mernes, la reacción de Tini Stoessel

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Poco más de una semana pasó desde que Tini Stoessel y María Becerra dejaron de seguir en redes sociales a Emilia Mernes, desatando un escándalo en la escena popstar.
Así, diferentes versiones, especulaciones y el silencio absoluto de las protagonistas dominaron los días posteriores.
Entonces, se profundizando el quiebre en la relación entre las referentes en cuestión.
Allí, fue Emilia quien decidió romper el silencio y compartir un comunicado en sus redes, buscando poner palabras a la situación y aclarar su postura frente a la polémica.
Becerra recurrió a sus redes sociales y dejó en claro su postura ante la situación.
La fanática del Lobo apostó a un look urbano y de tendencia: con un buzo ajustado que simula la estructura de un corpiño con corset, combinado con un pantalón ancho camuflado adornado con detalles de brillos y una gorra a tono, que completa la paleta elegida.
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Con este outfit, la cantante se sumó al trend de la nueva canción que lanzará en los próximos días, mostrando que su foco está puesto en la música y su carrera. Dejando en claro que las polémicas no ocupan sus prioridades en este momento.
Esto no fue todo. Entre los “me gusta” que recibió la publicación de Becerra se destacó el de Tini Stoessel, la otra protagonista de este turbulento momento en la escena pop.
Con este sencillo gesto virtual, la actriz de Violetta volvió a dejar en claro su postura: María es su amiga y la persona a la que eligió respaldar en medio del conflicto con Mernes.
Recordemos que, en el comunicado, Emilia escribió: “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar. Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio”.
Por último, Emilia cerró su mensaje con un pedido a sus seguidores y al público en general: “Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta”, tiró Emilia.
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