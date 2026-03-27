Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Espectáculos |Poses que quedaron en la nada

Se conocieron las fotos que hizo Fabián Doman para promocionar el programa que le cancelaron en El Nueve

27 de Marzo de 2026 | 08:04

Escuchar esta nota

Fabián Doman tenía todo listo para volver a la pantalla chica, pero el proyecto se canceló de un día para el otro.

Incluso, se dijo que había hecho las fotos de promoción para el programa, un formato de citas que iba a salir por El Nueve.

La productora responsable tenía a Doman y a Rocío Marengo en carpeta. En su caso, sí pudo debutar con Todo cocinado.

Al no estar Doman, su programa va dos horas diarias. Antes iban a ir una hora cada uno. Allí, se la acusó a Rocío de dejarlo afuera, pero se defendió y aclaró el tema.

También habló Doman, quien dijo que la productora le dijo que fue una cuestión de presupuesto. Y si bien se habla de cancelación, a él le dijeron que se podría reflotar después del Mundial.

Pero se habló de fotos de promoción y se filtraron.

LE PUEDE INTERESAR

Se filtraron picantes detalles por la salida de Laurita Fernández de Bienvenidos a ganar

LE PUEDE INTERESAR

Gran Hermano: tras la salida de Mavinga un nuevo acto de discriminación dentro de la casa revolucionó las redes

Son varias fotos que se pueden apreciar donde Fabián posa muy bien en tono alegre porque recordemos que el programa era un ciclo de citas donde él iba a conducir y lo iban a acompañar otros profesionales como Sandra Borghi.

“Hubo un problema y enojo de Fabián con razón porque le hicieron perder el tiempo para algo que no tenían confirmado que iba a hacerse. Obviamente la culpa no la tiene su producción porque las órdenes vienen de arriba pero fue muy incómodo”, aseguraron en la tele.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Agenda de Buenos Aires

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra de Adorni: compró un departamento en Caballito sin vender su vivienda anterior

Audacia sin límites en La Plata: millonario golpe a metros del Ministerio de Seguridad

Estudiantes, inhibido por FIFA: el papel de Foster Gillett y la "culpa" de Eduardo Domínguez

Miramón, listo para regresar al once titular

Se complica la elección del decano en Medicina

Denuncian abuso policial en un operativo en Tolosa

Arquitectos salen a defender el monumento de Plaza España

El Turco Naim encontró un nuevo amor tras su ruptura con Emilia Attias
+ Leidas

Docentes bonaerenses pidieron adelantar el cobro del sueldo

¡ATENCIÓN! Se adelanta la tormenta: a qué hora llega a La Plata

Los vuelos de Adorni: el piloto declaró y lo contradijo

Alak y Alonso, junto a jueces y fiscales en mesa de prevención del delito

Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea

Kicillof repartirá a las comunas fondos que recupere de la Nación

Estudiantes, con problemas en la ofensiva a días del debut en la Copa Libertadores

Muerte por eutanasia: el final de Noelia, la joven española que eligió ya no sufrir y desató polémica
Últimas noticias de Espectáculos

Se filtraron picantes detalles por la salida de Laurita Fernández de Bienvenidos a ganar

Gran Hermano: tras la salida de Mavinga un nuevo acto de discriminación dentro de la casa revolucionó las redes

Justin Timberlake: el ocaso del “Príncipe del Pop”

Las Chicas del Folk: tradición, energía femenina y cultura de peña
La Ciudad
¡ATENCIÓN! Se adelanta la tormenta: a qué hora llega a La Plata
Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy
Verano a oscuras en La Plata: más de mil cortes de luz y sólo 2 días bajo la lupa
Le paró la pelota a la discriminación: el ejemplo del club Topacio
Arbolado, agua y el 147, en el podio de las quejas
Información General
Muerte por eutanasia: el final de Noelia, la joven española que eligió ya no sufrir y desató polémica
Alerta por chikungunya en Lomas de Zamora por un brote con casos locales
Los números de la suerte del viernes 27 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
La ANMAT bajo la lupa por el fentanilo mortal: "Hallaron deficiencias en los laboratorios y no tomaron ninguna medida"
Vuelta a los oficios: crece el interés en capacitarse para trabajar como mecánico
Deportes
Franco Colapinto terminó 17mo. en la segunda práctica del Gran Premio de F1 en Japón
La Selección argentina se prueba en la Bombonera: formaciones, hora y TV
¿Messi llega al Mundial?: qué dijo Scaloni
Francia sigue encendido y Brasil no levanta
Italia cumplió con el primer paso y quedó muy cerca del Mundial
Policiales
Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata
Denuncian en La Plata una oscura trama en expedientes sensibles
El 2025 mostró un descenso en la cantidad de delitos
La causa por Emilia Uscamayta Curi suma un nuevo capítulo en Casación
Accidentes e insultos en otra jornada a puro caos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla