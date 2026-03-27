Se conocieron las fotos que hizo Fabián Doman para promocionar el programa que le cancelaron en El Nueve

Fabián Doman tenía todo listo para volver a la pantalla chica, pero el proyecto se canceló de un día para el otro.

Incluso, se dijo que había hecho las fotos de promoción para el programa, un formato de citas que iba a salir por El Nueve.

La productora responsable tenía a Doman y a Rocío Marengo en carpeta. En su caso, sí pudo debutar con Todo cocinado.

Al no estar Doman, su programa va dos horas diarias. Antes iban a ir una hora cada uno. Allí, se la acusó a Rocío de dejarlo afuera, pero se defendió y aclaró el tema.

También habló Doman, quien dijo que la productora le dijo que fue una cuestión de presupuesto. Y si bien se habla de cancelación, a él le dijeron que se podría reflotar después del Mundial.

Pero se habló de fotos de promoción y se filtraron.

Son varias fotos que se pueden apreciar donde Fabián posa muy bien en tono alegre porque recordemos que el programa era un ciclo de citas donde él iba a conducir y lo iban a acompañar otros profesionales como Sandra Borghi.

“Hubo un problema y enojo de Fabián con razón porque le hicieron perder el tiempo para algo que no tenían confirmado que iba a hacerse. Obviamente la culpa no la tiene su producción porque las órdenes vienen de arriba pero fue muy incómodo”, aseguraron en la tele.