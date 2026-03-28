Fuerte mensaje de apoyo para Foyth y Joaquín Panichelli

Milei habló de “aventura suicida” y cargó contra el kirchnerismo
Las verdulerías se expanden y ya hay tensión con los almacenes
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop
El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba
La UCR quiere asegurarse los fondos que prometió Kicillof a los municipios
Un profesor agredió a estudiantes libertarios en una Universidad
Nina cumplió 100 años y lo celebró junto a su familia en Villa Elisa
No habrá adelanto de pago para los docentes: les toca el jueves 9 de abril
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
“Yo nunca lo toqué”: habló uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa
Ingresaba a su casa y fue abordado por ladrones armados en Etcheverry
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Después de saltar a la cancha para enfrentar a Mauritania, los jugadores de la Selección tuvieron un gesto importante para dos compañeros que se van a quedar afuera del Mundial por lesión.
En señal de apoyo por el momento que están atravesando, el equipo posó para la foto con una remera de aliento para Joaquín Panichelli, que en la práctica del jueves, sufrió una grave lesión ligamentaria que lo tendrá alejado de las canchas entre seis y ocho meses.
Y mientras lucían la especial remera, los jugadores aprovecharon para desplegar una bandera que mostraba dos imágenes de Foyth con la inscripción “Juan #TodosJuntos”. El defensor del Villareal se rompió el Tendón de Aquiles en enero en un partido ante Real Madrid.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí