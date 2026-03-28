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Fuerte mensaje de apoyo para Foyth y Joaquín Panichelli

28 de Marzo de 2026 | 03:25
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Después de saltar a la cancha para enfrentar a Mauritania, los jugadores de la Selección tuvieron un gesto importante para dos compañeros que se van a quedar afuera del Mundial por lesión.

En señal de apoyo por el momento que están atravesando, el equipo posó para la foto con una remera de aliento para Joaquín Panichelli, que en la práctica del jueves, sufrió una grave lesión ligamentaria que lo tendrá alejado de las canchas entre seis y ocho meses.

Y mientras lucían la especial remera, los jugadores aprovecharon para desplegar una bandera que mostraba dos imágenes de Foyth con la inscripción “Juan #TodosJuntos”. El defensor del Villareal se rompió el Tendón de Aquiles en enero en un partido ante Real Madrid.

 

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