Neuquén empieza a palpitar la tercera del TC

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El Turismo Carretera no tiene descanso y continúa delante con la travesía por el sur del país. En esta ocasión, la máxima categoría del automovilismo nacional se traslada a la provincia de Neuquén, escenario este fin de semana de la tercera fecha de una competencia que arrancó con sorpresas.
Con el ruido de los motores todavía resonando de las primeras jornadas, la expectativa crece entre los fierreros que ya palpitan otro fin de semana a pura velocidad en territorio patagónico.
Luego de la competencia anterior realizada en la ciudad de Viedma, donde Julián Santero (BMW) ganó su primera del año, Jonatan Castellano (Dodge) le arrebató la punta al platense Nicolás Moscardini (Ford), quien había vencido en el estreno en El Calafate.
El piloto de Lobería mira a todos desde la cima, con 70 puntos, mientras que su inmediato perseguidor es Mauricio Lambiris (Ford), con 64.5.
Por otra parte, en la sede central del Banco Provincia del Neuquén se llevó a cabo la presentación oficial de la tercera fecha del campeonato del TC. En la misma, que se realizó en horas del mediodía, estuvieron presentes el Gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, el titular de la Asociación Automovilística de Centenario Competición, Yamil Aschkar, y los pilotos José Manuel Urcera, Juan Cruz Benvenuti, Marcelo Agrelo, Benjamín Antón (TC Pista), Thomás Ojeda (Fórmula 2) y Camilo Echevarría (Turismo Carretera 2000).
El cronograma de hoy: 1º) Entrenamiento (Grupo B): 11:05 a 11:25. 2º) Entrenamiento (Grupo A): 11:30 a 11:50. 2º) Entrenamiento (Grupo B): 13:20 a 13:50. 2º) Entrenamiento (Grupo A): 13:55 a 14:25. Clasificación (2do Cuarto): 16:00 a 16:08. Clasificación (3er Cuarto): 16:13 a 16:21. Clasificación (4to Cuarto): 16:26 a 16:34. Clasificación (1er Cuarto): 16:39 a 16:47.
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