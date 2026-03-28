El Rojo venció a Atenas (RC) y pasó sin despeinarse

Independiente clasificó a los 16avos de final de la Copa Argentina al vencer cómodamente a Atenas de Río Cuarto. El Rojo se impuso 4 a 2 con tantos de Facundo Valdez, Ignacio Pussetto, Luciano Cabral y el ingresado Felipe Tempone.

No hubo equivalencias en el Tito Tomaghello de Florencio Varela. El equipo de Gustavo Quinteros, con varios suplentes (Rodrigo Rey dejó el arco luego de 146 partidos consecutivos), fue demasiado para el conjunto cordobés que milita en el Federal A. Así, antes del final de la primera etapa, el Rojo ya había liquidado la historia con un contundente 3-0.

A los 20 minutos, Facundo Valdez puso el 1-0 con un remate alto. A los 37 Ignacio Pussetto bajó el balón con el pecho para meter el zurdazo del 2-0. Y en el final de la etapa, Valdez desbordó por izquierda y sirvió la pelota para que Cabral buscase el hueco para el remate del tercer gol. En el complemento, el juvenil Tempone puso el 4-0, Montiel falló un penal y Atenas achicó diferencias con los goles de Facundo Quiroga y Marcos Rivadero.