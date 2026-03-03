Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se define el Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía

YPF descarta una suba inmediata del precio de las naftas por la guerra en Medio Oriente

YPF descarta una suba inmediata del precio de las naftas por la guerra en Medio Oriente
3 de Marzo de 2026 | 09:41

Escuchar esta nota

El presidente del directorio de YPF, Horacio Marín, afirmó que "no va a haber cimbronazos con el precio de los combustibles" en medio del conflicto bélico en Medio Oriente que podría afectar el paso de embarcaciones en la región del estrecho de Ormuz, uno de los canales principales del tráfico petrolero a nivel mundial. "Nosotros tomamos decisiones tranquilas frente a estas situaciones", dijo el directivo.

El titular de la petrolera argentina aseguró que "en YPF tenemos una política de precios, no vemos el precio del petróleo en el día, tenemos un acuerdo con los consumidores". 

Según señaló, "lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco no afecta al precio de los combustibles". Al respecto agregó que las caídas y subidas rápidas no tiene afectación en el precio al consumidor".

Asimismo aclaró: "Ahora si el precio del barril se queda muy alto va a afectar el precio de los combustibles pero muy de apoco".

En relación al contexto de guerra en torno al estrecho de Ormuz, situado entre Irán y los países árabes, subrayó que "lo que está afectando en estos días que es por el estrecho de Ormuz se exportan los países 15 millones de barriles de petróleo. El 15% del consumo mundial pasa por ese estrecho. Es una ruptura a la oferta lo que genera aumento de precios". 

"No hay que actuar con pánico en estos escenarios. No habría cimbronazos con los precios de las naftas, YPF no lo va Hacer. Va a ir viendo como evoluciona el precio", remarcó.

"Tenemos una formula matemática para que los picos y los valles no afecte al consumidor. Siempre es mejor mantener los precios constantes", enunció.

"No esperen cimbronazos, por eso hicimos esa política de precios de promedios móviles", deslizó.

A su vez expresó que, en el marco de la guerra que tiene al mundo en vilo, "Argentina se beneficia porque se convirtió en un proveedor de energía muy  segura ya que no esta en zona de guerra". "Por eso con el LNG, que estamos trabajando con Eni y XRG, vamos a proveer al mundo gas licuado", añadió.

"Estas situaciones hacen que se beneficie nuestros productos, vamos a exportar en números iniciales, como de carnicero como digo yo, con precios de petróleo normales, unos 50 mil millones de dólares por año", auguró Marín.

Sube el precio del petróleo

Los precios del petróleo y el gas continúan su carrera ascendente. El crudo se dispara este martes hasta un 6% ante la confirmación iraní del bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro global de crudo.

De esta manera, el precio del barril de Brent, referencia para Europa, llegó a trepar en torno al 6%, ubicándose en la zona de los US$82, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos escala un 5,32% para situarse en US$75.

En el caso del gas, el precio acelera su escalada en los mercados europeos y este martes marca un alza del 30%, tras encarecerse un 40% el lunes, a raíz de que Qatar mantiene cerrada la planta de gas licuado que genera el 20% de la oferta global por vía marítima.

Ante esta disparada, los contratos TTF de gas que se negocian en Países Bajos, de referencia en Europa, superan durante esta jornada los 57 euros por MWh, lo que representa un valor cercano al doble que hace un mes.
 

