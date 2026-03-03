YPF descarta una suba inmediata del precio de las naftas por la guerra en Medio Oriente

AHORA.- Alak abre las sesiones del Concejo Deliberante: "Tenemos dos bases: el orden público y progreso social"
AHORA.- Alak abre las sesiones del Concejo Deliberante: "Tenemos dos bases: el orden público y progreso social"
VIDEO. Atacan con drones la embajada de EE UU en Riad y Trump lanzó una advertencia
Kicillof en la Legislatura: palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Murió tras 5 meses internado un joven que protagonizó un grave accidente en La Plata
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
¿Llueve en La Plata? El tiempo para este martes y el resto de la semana
Viajaba con su hijo y le estallan el parabrisas de un ladrillazo de regreso a su casa en La Plata
"La chica del láser", la hincha de Estudiantes que apareció infraganti en la tele y se viralizó en redes
Efecto Castillo: el gran andar del ex Gimnasia motivó a que despidieran al DT de Flamengo
Juana Azurduy, a 210 años de la gesta militar: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región
VIDEO. En reposera y malla, una vecina de La Plata chicaneó a Absa: "Los invito a mi pileta"
¿Otra "viuda negra" en La Plata? Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios: 300 familias evacuadas
La Provincia explicó por qué la Patente baja para el 75% de los vehículos y el pago mensual
Confuso episodio y fuerte discusión con Benjamín Vicuña en un restaurante: no se respeto un previo acuerdo y se fue sin pagar
Griselda Siciliani se olvidó de Luciano Castro y estaría con un reconocido cantante
Fuerte cruce entre Victoria Villarruel y el ex ministro Petri: "Comenta como una vecina chusma"
Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario
Anses y una buena noticia para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares
YPF descarta una suba inmediata del precio de las naftas por la guerra en Medio Oriente
Una mujer fue hospitalizada por varias fracturas luego de ser embestida por un micro en pleno Centro
Otro golpe de oportunidad en La Plata, con una víctima que estaba de vacaciones
Tolosa al rojo vivo: balearon en las piernas a un hombre de 31 años e investigan qué pasó
Hacer el DNI, el pasaporte y otros trámites saldrá más caro: los nuevos valores y cuándo se activa el aumento
Jornadas de atención de salud gratuita en barrios de La Plata: día, hora y lugar
¿Mojada de oreja?: el contrato de Wanda que enfurecerá a La China
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El presidente del directorio de YPF, Horacio Marín, afirmó que "no va a haber cimbronazos con el precio de los combustibles" en medio del conflicto bélico en Medio Oriente que podría afectar el paso de embarcaciones en la región del estrecho de Ormuz, uno de los canales principales del tráfico petrolero a nivel mundial. "Nosotros tomamos decisiones tranquilas frente a estas situaciones", dijo el directivo.
El titular de la petrolera argentina aseguró que "en YPF tenemos una política de precios, no vemos el precio del petróleo en el día, tenemos un acuerdo con los consumidores".
Según señaló, "lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco no afecta al precio de los combustibles". Al respecto agregó que las caídas y subidas rápidas no tiene afectación en el precio al consumidor".
Asimismo aclaró: "Ahora si el precio del barril se queda muy alto va a afectar el precio de los combustibles pero muy de apoco".
En relación al contexto de guerra en torno al estrecho de Ormuz, situado entre Irán y los países árabes, subrayó que "lo que está afectando en estos días que es por el estrecho de Ormuz se exportan los países 15 millones de barriles de petróleo. El 15% del consumo mundial pasa por ese estrecho. Es una ruptura a la oferta lo que genera aumento de precios".
LE PUEDE INTERESAR
Fuerte cruce entre Victoria Villarruel y el ex ministro Petri: "Comenta como una vecina chusma"
LE PUEDE INTERESAR
Reforma laboral: qué puntos objetó la CGT en la Justicia
"No hay que actuar con pánico en estos escenarios. No habría cimbronazos con los precios de las naftas, YPF no lo va Hacer. Va a ir viendo como evoluciona el precio", remarcó.
"Tenemos una formula matemática para que los picos y los valles no afecte al consumidor. Siempre es mejor mantener los precios constantes", enunció.
"No esperen cimbronazos, por eso hicimos esa política de precios de promedios móviles", deslizó.
A su vez expresó que, en el marco de la guerra que tiene al mundo en vilo, "Argentina se beneficia porque se convirtió en un proveedor de energía muy segura ya que no esta en zona de guerra". "Por eso con el LNG, que estamos trabajando con Eni y XRG, vamos a proveer al mundo gas licuado", añadió.
"Estas situaciones hacen que se beneficie nuestros productos, vamos a exportar en números iniciales, como de carnicero como digo yo, con precios de petróleo normales, unos 50 mil millones de dólares por año", auguró Marín.
Los precios del petróleo y el gas continúan su carrera ascendente. El crudo se dispara este martes hasta un 6% ante la confirmación iraní del bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro global de crudo.
De esta manera, el precio del barril de Brent, referencia para Europa, llegó a trepar en torno al 6%, ubicándose en la zona de los US$82, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos escala un 5,32% para situarse en US$75.
En el caso del gas, el precio acelera su escalada en los mercados europeos y este martes marca un alza del 30%, tras encarecerse un 40% el lunes, a raíz de que Qatar mantiene cerrada la planta de gas licuado que genera el 20% de la oferta global por vía marítima.
Ante esta disparada, los contratos TTF de gas que se negocian en Países Bajos, de referencia en Europa, superan durante esta jornada los 57 euros por MWh, lo que representa un valor cercano al doble que hace un mes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí