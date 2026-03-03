Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |EL DT del Pincha HABLÓ LUEGO DE LA DERROTA

Estudiantes vs Vélez.- Para el Cacique Medina, “el empate era el resultado que mejor caía”

El DT reconoció que al Pincha le faltó lucidez en los últimos minutos pero que Vélez les ganó con un solo remate al arco

3 de Marzo de 2026 | 03:14
Edición impresa

En una sala de prensa marcada por la seriedad, Alexander Medina analizó la derrota de Estudiantes ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Tras un debut triunfal en Rosario donde el DT había declarado tener una “participación nula”, esta vez el uruguayo asumió la responsabilidad de un equipo que no pudo encontrar los caminos.

El Cacique fue directo al diagnosticar por qué el León se quedó con las manos vacías a pesar de haber tenido el 52% de la posesión: “Tuvimos el control del territorio durante gran parte del primer tiempo, pero nos faltó claridad en el último tercio. Vélez es un equipo muy maduro, que sabe sufrir y cerrar los espacios. Para romper un bloque como el de ellos necesitás una lucidez que hoy no tuvimos”.

“Con la sensación de amargura por la derrota, en el primer partido en nuestra casa queríamos ganar. A nosotros nos reinó la imprecisión, sobre todo en el último cuarto. No estuvimos claros. Fue un partido de poco espacio, en líneas generales tuvimos alguna ocasión de acercamiento cuando el partido iba 0-0. Se remató poco de ambos lados” continuó el entrenador Pincha a la hora de hablar sobre las sensaciones posteriores al partido que acabó con derrota.

Alexander Medina vivió el partido con mucha intensidad / N. Braicovich

De todos modos no esquivó la sensación que pese a no jugar un gran partido Estudiantes no se tuvo que ir con las manos vacías del estadio. “No hay que poner excusas, nos hicieron ese gol de rebote y perdimos el partido. Creo que el empate era el resultado que mejor le cabía”, remarcó.

En relación a los cambios que introdujo declaró: “Era una posibilidad que entrara otro jugador con características de peso dentro del área. Con la entrada de Farías queríamos un jugador que jugara entre líneas. Cuando entro Adolfo, jugó prácticamente poco y nada, y no pudimos tener jugadas para finalizar”.

Sobre el gol de Florián Monzón, que llegó tras una serie de rebotes luego de un córner ejecutado por Lanzini, Medina lamentó la desatención defensiva: “En estos partidos de detalles, no podés permitir que una pelota quede boyando en el área. Fue un gol sucio que nos obligó a cambiar el plan y, aunque buscamos con empuje, perdimos el orden táctico que veníamos mostrando”.

Consultado sobre las sensaciones de enfrentar a Vélez y su primer partido en el Jorge Luis Hirschi, el técnico mantuvo su perfil profesional: “Siempre es especial enfrentar a un club donde uno trabajó, pero hoy mi cabeza está 100% en Estudiantes. Me duele no haberle dado una alegría a la gente en mi presentación en UNO. El torneo es largo, seguimos en la pelea (2° con 15 puntos), pero esto nos sirve para entender que no podemos regalar ni un minuto”.

