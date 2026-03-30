Con la duda en la zaga, Zaniratto prepara los once

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La floja presentación de Errecalde y el bajón de Giampaoli generan dudas en el sector más cuestionado del equipo. ¿Y Conti?
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Luego del parate del fin de semana libre, el plantel albiazul retomó los entrenamientos con el partido ante Huracán como próximo objetivo. En el reencuentro hubo distintos trabajos con pelota y fútbol en espacios reducidos utilizando 3/4 de cancha. Mientras una parte del grupo realizó esa tarea, otro grupo hizo trabajos físicos, para luego invertir los grupos. Así, los que corrieron hicieron el táctico y la otra parte del plantel pasó a entrenar a las órdenes del profe Dahul.
Con la práctica de fútbol formal del viernes pasado como última referencia, Bautista Barros Schelotto jugaría por el suspendido Alexis Steimbach y Lucas Castro sería titular en la mitad de la cancha, donde Ignacio Miramón reemplazaría a Augusto Max, quien también llegó a la quinta amarilla.
A la espera del ok de Nelson Insfrán, que estaría apto para el choque del domingo, las grandes dudas en el equipo albiazul están centradas en el aspecto defensivo, verdadero talón de Aquiles de esta versión 2026 del Lobo de Zaniratto. Ya no se trata -como en ciclos anteriores- de una cuestión global, de un equipo mal parado al que le encuentran espacios detrás de los mediocampistas. El problema es bastante puntual y tiene mucho que ver con la pelota detenida, con 8 de los 15 goles que llegaron por esa vía: tres de centros sobre el área, dos por tiros libres directos y el restante desde un lateral.
De acuerdo al último entrenamiento formal, el DT insistiría con Gonzalo Errecalde, que no tuvo su mejor carta de presentación ante Atlético Tucumán, entre la actuación deslucida y la necesidad de salir en el complemento por una molestia física.
Renzo Giampaoli fue titular durante toda la era Zaniratto. El defensor formado en Boca decayó su nivel y sus errores costaron puntos, aunque la salida del equipo también tuvo un componente físico (el DT contó que había perdido peso tras ese problema estomacal que provocó su salida en el partido ante Independiente Rivadavia) y -¿por que no?- una búsqueda de reacción del central. De ser así, podría volver ante el Globo.
Juan Cruz Cortazzo había ingresado por Giampaoli ante los mendocinos y un error conceptual fue el puntapié inicial de los errores que le hicieron perder el partido a Gimnasia. Por eso, tras ser primera variante fue superado por Errecalde, con el componente extra de que el exjugador de Chacarita es refuerzo y no había jugado ni un minuto en todo el campeonato.
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A todo eso, ¿qué pasa con Germán Conti? Desde hace un par de semanas tiene el alta médica tras recuperarse de una lesión muscular grado 3 en uno de sus cuádriceps. El defensor de 31 años tiene una carrera más completa que sus competidores en el puesto aunque las lesiones no lo ayudaron y tampoco había jugado demasiado en su paso previo por Racing. De todos modos, llama la atención que el central de 1.90m. no tenga su chance en el equipo inicial.
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