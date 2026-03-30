Alta adhesión en el primer día de huelga de los docentes universitarios

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El primer día de una nueva semana de huelga de los docentes universitarios se registró una fuerte adhesión a la medida de fuerza que se implementará hasta el sábado 4 de abril, en reclamo de urgentes mejoras salariales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
En los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de La Plata (guardería, inicial y primaria de la Anexa, Liceo, Bellas Artes y colegio Nacional) la medida fue prácticamente total. En tanto, en más de la mitad de las facultades de la UNLP la medida tuvo una alta adhesión.
Fue dispar el acatamiento en Odontología, Medicina, Derecho, Informática y Económicas, según distintas fuentes consultadas. En Informática y Económicas, la actividad fue prácticamente normal.
Según se pudo saber, los docentes, no docentes y estudiantes se reunirán mañana en el marco del frente gremial de La Plata para programar alguna protesta local.
Esta semana es corta, ya que el jueves y viernes son feriados (el 2 de abril Día de los Caídos en Malvinas y el 3 de abril Viernes Santo).
Cabe indicar que mañana también realizarán un paro los nodocentes de Atulp, según la resolución de la Federación Nacional de trabajadores no docentes (Fatun).
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Las medidas de fuerza continuarán a lo largo del próximo mes, tanto de los nodocentes como de los docentes, quienes tienen votados un cronograma que impactará en el ciclo escolar de los colegios preuniversitarios y el calendario académico de las facultades.
Los docentes piden convocatoria a paritarias, la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
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