Se viene otra semana de paro universitario: cuál será el impacto en escuelas y facultades

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Desde mañana y hasta el sábado 4 de abril los docentes tendrán otro ciclo de huelga. El martes protestarán los nodocentes
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El tiempo pasa, la aplicación de la Ley 27.795 de financiamiento universitario no se aplica, tampoco hay llamado a paritarias salariales para el sector y se viene otra semana de protesta con paros y feriados que impactarán en el ciclo lectivo de los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de La Plata, como así también en más de la mitad de las facultades de la casa de altos estudios.
Según la última asamblea de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp), se votó la convocatoria al paro nacional docente universitario por una semana completa desde mañana y hasta el próximo sábado 4 de abril.
La medida se adoptará de acuerdo a lo definido en el Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y refrendado en la asamblea del gremio platense.
“Reclamamos la plena implementación de la Ley de Financiamiento 27.795, vigente y votada seis veces en el Congreso, pero que el Gobierno se niega a cumplir. Junto a toda la comunidad universitaria, seguimos en lucha por más presupuesto, actualización de las becas, paritarias libres y la recuperación de nuestro salario, que ha tenido un fuerte porcentaje de pérdida del poder adquisitivo, superior al 30 por ciento desde fines de 2023, cuando asumió el actual gobierno nacional del presidente Javier Milei.
Los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informaron que “los trabajadores universitarios perdieron 32 por ciento de poder adquisitivo y más de siete sueldos desde 2023”.
El CIN, en ese contexto advirtió que la caída salarial equivale a la pérdida de 7,3 salarios mensuales y alertó por un deterioro generalizado del financiamiento del sistema universitario.
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Según el organismo, las transferencias a las universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario.
En la UNLP el 80 por ciento de los 16.000 docentes de la casa de estudios gana cerca de 300.000 pesos, según informaron fuentes del rectorado de la UNLP.
Al paro de esta semana, que se aguarda impacte de manera casi total en los colegios de la UNLP, se suman otras medidas de fuerza votadas por los docentes universitarios. A fines de abril, en la semana del 27 de ese mes, se hará otra semana de paro.
En el medio, los nodocentes que están en el gremio Atulp en La Plata, también votaron medidas de fuerza que tendrán consecuencias directas en el dictado de clases en colegios y facultades. El esquema contempla los días 31 de marzo, 8, 17 y 23 de abril.
En ese contexto, y tal como informó este diario, los padres de los alumnos de los colegios Nacional, Anexa, Bellas Artes y Liceo, buscan alzar su voz para plantear las consecuencias que generan tantos días de paro en el dictado de clases de los alumnos que pierden contenidos clave al no concurrir a clases.
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