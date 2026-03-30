Pedido de jury tras una trágica muerte en La Plata: la denuncia de la madre de un niño por negligencia

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La madre de Killian Natanael Omar Faruolo Casas presentó una denuncia dirigida contra un fiscal y las juezas a raíz de una acusación por un "presunto mal desempeño y negligencia grave" en el marco de la causa que investiga el fallecimiento del niño de tres años. El trágico suceso ocurrió el 26 de febrero de 2023 en una vivienda de la localidad de Los Hornos. Killian murió ahogado en una pileta durante una reunión donde se encontraban varios adultos.
La acción legal apunta contra el Fiscal General de La Plata, Héctor Ernesto Vogliolo, y las juezas de la Sala I de la Cámara de Apelación, María Silvia Oyhamburu y María Sofía Rezzónico Bernard. La madre del menor criticó duramente la gestión del Ministerio Público Fiscal, que descartó investigar a los demás adultos presentes y elevó la causa a juicio únicamente respecto a la abuela del niño por homicidio culposo.
La denuncia de la madre, que cuenta con el patrocinio de Ignacio Fernández Camillo, también alcanza a las juezas Oyhamburu y Rezzónico Bernard por su intervención en la Sala I de la Cámara de Apelación. La querella afirma que las magistradas clausuraron la posibilidad de revisión judicial mediante un rigorismo formal manifiesto.
Se les cuestiona haber rechazado una queja basada en tecnicismos sobre la notificación de la víctima. Además, la presentación indica que las juezas se negaron a atender personalmente a la madre del niño fallecido a pesar de sus reiterados pedidos.
Meses atrás, en diálogo con este medio, el doctor Fernández Camilo informó que aún mantiene un recurso por arbitrariedad en la valoración probatoria, que actualmente se encuentra radicado en la Cámara Penal. Todo porque más allá de que está el video, “no lo toman como elemento de cargo”.
“Ese video fue obtenido gracias a la tarea de la mamá de Killian, que se plantó, sacó fotos y demostró que había cámaras en el lugar”, mencionó.
“La fiscalía nunca aceptó nuestra postura como válida. Ni siquiera la analizó. Hemos hecho múltiples presentaciones y ahora estamos con este planteo en Cámara, luego de un rechazo por parte del juez de garantías Agustín Crispo”, aclaró.
Sucede que, al llegar el expediente para el debate al Juzgado Correccional de Gandulfo, Fernández Camilo planteó que a su entender debería intervenir un tribunal criminal. ¿La razón? Para la querella privada se está ante un delito de “homicidio simple con dolo eventual”, que excede la órbita de intervención del fuero designado.
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