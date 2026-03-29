Una audiencia clave para definir el futuro de 'Chiqui' Tapia y Toviggino en las causas contra la AFA
Una audiencia clave para definir el futuro de 'Chiqui' Tapia y Toviggino en las causas contra la AFA
UNLP rumbo a la Luna: el satélite platense se prepara para despegar
Se viene otra semana de paro universitario: cuál será el impacto en escuelas y facultades
Árboles caídos, calles anegadas y postes colgando: cuánto llovió en La Plata, barrio por barrio
Novelli, en el ojo de la tormenta de la causa $Libra: analizan la prisión preventiva tras los últimos hallazgos
¿Un menor de 12 años baleado por su primo de 14?: qué se sabe del grave incidente en La Plata
El tránsito se cobra la vida de otro joven motociclista en La Plata
Fotos y video | Así fue la caída de "La banda del dron", que operaba desde countries a la vera de la Autopista de La Plata
El impactante accidente de Bearman es motivo de debate en la FIA y los pilotos de la F1: ¿habrá cambios?
Transporte, servicios, alquileres y prepagas: los aumentos que llegan en abril
Impulsan una bolsa de pasantías universitarias para facilitar la inserción laboral
La Selección comienza una nueva semana de trabajo para enfrentar a Zambia
En fotos | La maratón se impuso al mal tiempo y se registró un récord solidario: todos los ganadores
Un violento choque entre dos autos en Punta Lara dejó cuatro heridos
Con María Taladrid, de La Plata RC, las Yaguaretés fueron cuartas en San Pablo
Escenario complejo, el espejo brasileño y movidas libertarias con impacto bonaerense
Alak, presente en la asunción de la nueva conducción del PJ de General Belgrano
El radicalismo bonaerense se reunió en Saladillo y busca consolidarse como alternativa
Alejandro Orfila a Cusco FC: el ex DT de Gimnasia será rival de Estudiantes en la Libertadores
VIDEO | La frustración de Colapinto en Japón y el terrible choque de Bearman tras esquivarlo
Los Bomberos de Arturo Segui rescataron a un gato que estuvo varias horas atrapado en un árbol
Antes que las paredes: lo que hay que invertir por el terreno
Afirman que la inflación de marzo podría ser superior al 3 por ciento
Un patrullero terminó adentro de una pizzería en Constitución
Con las misas de Domingo de Ramos arrancó la celebración de la Semana Santa en La Plata
El amigo periodista de Adorni, con medidas “urgentes” de restricción
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El fiscal denunció irregularidades en el caso por la mansión de Pilar, que Tapia y Toviggino quieren que tramite en Campana
Escuchar esta nota
La jornada de mañana será clave para determinar el futuro de las causas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en las que están involucrados su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky deberán decidir si la causa de la mansión de Pilar tramita en el juzgado federal de Campana; si debe investigarse en la justicia federal con Daniel Rafecas -donde empezó- o en el fuero penal económico de Marcelo Aguinsky.
Este expediente tiene en la mira a Luciano Pantano, un monotributista que presidió la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y fue dirigente del club Almirante Brown, y a su madre Ana Conte, quienes aparecen como propietarios de la sociedad Real Central SA, a través de la que habrían adquirido la propiedad. La sospecha es que habrían actuado como presuntos testaferros de Toviggino comprar el predio que incluye helipuerto, pista ecuestre, pileta gimnasio y un galpón con decenas de autos de alta gama.
Tapia en la Bombonera el pasado viernes / AFP
Pantano planteó un recurso extraordinario para suspender la audiencia en la que se debatirá qué fuero debe investigar las causas contra la AFA. La entidad rectora del fútbol argentino quiere que el trámite continúe en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charbay, que ya investiga el supuesto desvío de 300 millones de dólares, cobrados en Estados Unidos y que habrían ido a parar a manos de sociedades fantasma.
Según fuentes judiciales, lo que se busca definir mañana es quién investigará a Tapia y Toviggino por presunto fraude y lavado de dinero.
LE PUEDE INTERESAR
Impulsan una bolsa de pasantías universitarias para facilitar la inserción laboral
Sin embargo, la audiencia en Casación corre riesgo porque se presentaron dos escritos. Por un lado, la exdiputada Elisa Carrió pidió que la jueza Angela Ledesma se aparte del caso, acusándola de tener vínculos con el exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional Gerardo Zamora.
Según Carrió, la jueza integró el “Tribunal Superior de Justicia” y tiene relación directa con Cecilia Indiana Garzón, fiscal general de Santiago del Estero, una provincia en la que el tesorero de la AFA construyó su entramado económico, además de que estaría ligado al propio Zamora.
Toviggino a la salida de los Tribunales / archivo
El texto de la exlegisladora recuerda que un “número considerable” de las sociedades montadas por Toviggino “tienen una constitución original en Santiago del Estero” que, a su criterio, las facilitó “a partir de debilidades institucionales” de la provincia.
A su vez, la fundadora de la Coalición Cívica reclamó que el camarista Carlos “Coco” Mahiques (padre del actual ministro de Justicia), quien supuestamente festejó su cumpleaños en la mansión atribuida a Toviggino, se presente a declarar.
Carrió, no obstante, no es parte en la causa, por lo que sus planteos podrían ser rechazados por el juez Carbajo, al frente de la investigación.
Por otro lado, el fiscal Mario Villar pidió todo el expediente de Campana, donde la AFA espera obtener un fallo favorable.
El fiscal objetó que el trámite a cargo del juzgado de González Charvay, donde se pretende que se agrupen todas las causas, no se inició ni con una denuncia policial, ni con el impulso de un fiscal, ni con una denuncia de un particular.
El caso arrancó con un mail de Pantano, el supuesto dueño de la quinta de Pilar, argumentando que, como su propiedad quedaba en jurisdicción de ese tribunal, debía ser el juzgado de Campana el que lo investigue. Así, pidió la inhibición del juez porteño Aguinsky, que venía avanzando con el expediente.
“Es la primera vez que veo que una causa se inicia con un pedido de inhibitoria. No está previsto en el Código. Es un inicio irregular. Si no en cualquier cuestión de competencia, el acusado de lavado de dinero puede decir al juez de Capital que lo investiga que tiene una propiedad en otro lado, por ejemplo Salsipuedes, y pedir que el caso vaya para allá, como supuesto fruto del blanqueo, sustrayendo la causa del juez natural”, explicó una fuente judicial ligada al caso.
Esta situación fue advertida por el fiscal de Campana Germán Bringas, quien consideró que ese juzgado era incompetente.
En paralelo, los dirigentes de la AFA están en la mira de la Justicia en otra causa paralela por supuesta evasión tributaria y retención indebida de aportes patronales, donde ya fueron indagados. Ahora, el juez Diego Amarante debe decidir si los procesa o no. Por lo pronto, ambos tienen prohibida la salida del país.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí