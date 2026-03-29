Una audiencia clave para definir el futuro de 'Chiqui' Tapia y Toviggino en las causas contra la AFA

La jornada de mañana será clave para determinar el futuro de las causas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en las que están involucrados su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky deberán decidir si la causa de la mansión de Pilar tramita en el juzgado federal de Campana; si debe investigarse en la justicia federal con Daniel Rafecas -donde empezó- o en el fuero penal económico de Marcelo Aguinsky.

Este expediente tiene en la mira a Luciano Pantano, un monotributista que presidió la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y fue dirigente del club Almirante Brown, y a su madre Ana Conte, quienes aparecen como propietarios de la sociedad Real Central SA, a través de la que habrían adquirido la propiedad. La sospecha es que habrían actuado como presuntos testaferros de Toviggino comprar el predio que incluye helipuerto, pista ecuestre, pileta gimnasio y un galpón con decenas de autos de alta gama.



Tapia en la Bombonera el pasado viernes / AFP

Pantano planteó un recurso extraordinario para suspender la audiencia en la que se debatirá qué fuero debe investigar las causas contra la AFA. La entidad rectora del fútbol argentino quiere que el trámite continúe en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charbay, que ya investiga el supuesto desvío de 300 millones de dólares, cobrados en Estados Unidos y que habrían ido a parar a manos de sociedades fantasma.

Según fuentes judiciales, lo que se busca definir mañana es quién investigará a Tapia y Toviggino por presunto fraude y lavado de dinero.

Pedido de recusación

Sin embargo, la audiencia en Casación corre riesgo porque se presentaron dos escritos. Por un lado, la exdiputada Elisa Carrió pidió que la jueza Angela Ledesma se aparte del caso, acusándola de tener vínculos con el exgobernador de Santiago del Estero y actual senador nacional Gerardo Zamora.

Según Carrió, la jueza integró el “Tribunal Superior de Justicia” y tiene relación directa con Cecilia Indiana Garzón, fiscal general de Santiago del Estero, una provincia en la que el tesorero de la AFA construyó su entramado económico, además de que estaría ligado al propio Zamora.



Toviggino a la salida de los Tribunales / archivo

El texto de la exlegisladora recuerda que un “número considerable” de las sociedades montadas por Toviggino “tienen una constitución original en Santiago del Estero” que, a su criterio, las facilitó “a partir de debilidades institucionales” de la provincia.

A su vez, la fundadora de la Coalición Cívica reclamó que el camarista Carlos “Coco” Mahiques (padre del actual ministro de Justicia), quien supuestamente festejó su cumpleaños en la mansión atribuida a Toviggino, se presente a declarar.

Carrió, no obstante, no es parte en la causa, por lo que sus planteos podrían ser rechazados por el juez Carbajo, al frente de la investigación.

Irregularidades

Por otro lado, el fiscal Mario Villar pidió todo el expediente de Campana, donde la AFA espera obtener un fallo favorable.

El fiscal objetó que el trámite a cargo del juzgado de González Charvay, donde se pretende que se agrupen todas las causas, no se inició ni con una denuncia policial, ni con el impulso de un fiscal, ni con una denuncia de un particular.

El caso arrancó con un mail de Pantano, el supuesto dueño de la quinta de Pilar, argumentando que, como su propiedad quedaba en jurisdicción de ese tribunal, debía ser el juzgado de Campana el que lo investigue. Así, pidió la inhibición del juez porteño Aguinsky, que venía avanzando con el expediente.

“Es la primera vez que veo que una causa se inicia con un pedido de inhibitoria. No está previsto en el Código. Es un inicio irregular. Si no en cualquier cuestión de competencia, el acusado de lavado de dinero puede decir al juez de Capital que lo investiga que tiene una propiedad en otro lado, por ejemplo Salsipuedes, y pedir que el caso vaya para allá, como supuesto fruto del blanqueo, sustrayendo la causa del juez natural”, explicó una fuente judicial ligada al caso.

Esta situación fue advertida por el fiscal de Campana Germán Bringas, quien consideró que ese juzgado era incompetente.

En paralelo, los dirigentes de la AFA están en la mira de la Justicia en otra causa paralela por supuesta evasión tributaria y retención indebida de aportes patronales, donde ya fueron indagados. Ahora, el juez Diego Amarante debe decidir si los procesa o no. Por lo pronto, ambos tienen prohibida la salida del país.