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Espectáculos |Rompió el silencio

Roberto García Moritán confesó todo sobre los rumores de romance con Virginia Gallardo

Roberto García Moritán confesó todo sobre los rumores de romance con Virginia Gallardo
30 de Marzo de 2026 | 07:43

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Por estos días comenzó a circular un fuerte rumor que involucraba directamente a Roberto García Moritán y a Virginia Gallardo, hoy diputada nacional por La Libertad Avanza.

En medio de este nuevo cuadro de situación, el ex marido de Pampita Ardohain decidió romper el silencio dejando en claro las cosas. 

Vale destacar que, fue en la tele dónde se dio a conocer la noticia: "Si Moritán le mete gol ahí, sería ideal, porque estarían los dos hablando de política en un ámbito que también sería espectáculos".

Lo cierto es que el ex ministro de la ciudad de Buenos Aires habló y fue contundente sobre el vínculo con Virginia Gallardo: "Somos solo amigos", dijo Roberto García Moritán.

Por su parte, Virginia Gallardo también decidió hablar sobre el rumor de romance: 'Estoy sola, solísima, no es cierto lo de Moritán'".

Finalmente, recordemos que, Roberto García Moritán se encuentra soltero luego de lo que fue la sorpresiva y también corta relación con Priscila Crivocapich. 

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