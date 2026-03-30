La nafta como un bien de lujo: quién captura el beneficio y quién paga el costo

Los argentinos pagan el combustible al precio que fija el mercado internacional y, sobre ese valor, financian una estructura impositiva que representa más de la mitad del valor final del litro. La combinación no es neutra: es una decisión política.

Argentina está priorizando su inserción global aun cuando eso implique trasladar el costo al mercado interno. Las empresas que explotan los recursos naturales del país pagan sueldos en pesos pero venden el barril a precio internacional. Capturan la ganancia en dólares mientras sus costos operativos están mayormente pesificados.

El argumento oficial para sostener los precios alineados con el mundo es conocido: si el valor local se ubica por debajo del internacional, las empresas pierden incentivos para invertir, especialmente en desarrollos complejos como Vaca Muerta, donde la tecnología es costosa y el riesgo es elevado.

Pero ese razonamiento empieza a tensarse cuando se incorpora un dato clave: actualmente un 41,5 por ciento del precio final de los combustibles en Argentina corresponde a impuestos, según datos de la Secretaría de Energía y estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Entonces de la mayor parte que paga el usuario no corresponde al petróleo, ni a su refinación ni a su distribución: corresponde al Estado.

El impacto no termina en el surtidor. En un país donde la logística depende casi exclusivamente del transporte por camión, el precio del combustible se traslada a toda la economía. Cada aumento impacta en el costo de mover alimentos, materiales, insumos industriales y bienes de consumo. El precio de la nafta no afecta solo al automovilista: funciona como un impuesto indirecto sobre toda la economía, con efectos regresivos sobre el poder adquisitivo.

YPF Y LA GEOPOLÍTICA DEL ALINEAMIENTO

Los acontecimientos recientes no pueden analizarse por separado. En medio de tensiones globales tras el bloqueo iraní del Estrecho de Ormuz, Argentina fue señalada entre los países dispuestos a sumarse a la coalición liderada por Estados Unidos. En paralelo, una Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia que obligaba al país a pagar más de 18.000 millones de dólares por la expropiación de YPF frente a Burford Capital.

A ese escenario se sumó el respaldo norteamericano a un acuerdo con el FMI por 15.000 millones de dólares, junto con declaraciones de sectores republicanos cercanos a Donald Trump que comenzaron a plantear la posibilidad de revisar la postura histórica de Washington sobre las Islas Malvinas, cuando Inglaterra no acompaña a Estados Unidos en el conflicto con Irán.

Tomados individualmente, estos hechos pueden interpretarse como decisiones autónomas dentro de la dinámica internacional. Pero en conjunto configuran una secuencia coherente: un alineamiento que no es simbólico. Tiene consecuencias económicas concretas. Las alianzas internacionales, en el plano real, no son gratuitas: se negocian. Y los costos de esa negociación suelen pagarse puertas adentro.

Reducir el fenómeno únicamente a una lógica externa sería incompleto. La estructura energética argentina también está condicionada por factores propios.

El subsuelo pertenece a las provincias, que son las que otorgan concesiones y negocian directamente con las empresas. Esas mismas provincias —muchas de ellas con economías fuertemente dependientes de regalías— acompañan esquemas que priorizan la explotación de petróleo, gas y minería como fuente de ingresos. La lógica extractiva no es exclusiva del gobierno nacional: también tiene raíces provinciales.

Al mismo tiempo, el país convive con una paradoja difícil de ignorar: se estima que los argentinos tienen en el exterior o fuera del sistema local alrededor de 700.000 millones de dólares. La falta de confianza en que se respeten reglas estables y que exista justicia independiente, no solo es de los extranjeros sino también de los argentinos que saben que ganarían mucho más invirtiendo en el país pero que no se animan por las experiencias repetidas hasta en un pasado reciente.

BUENOS AIRES: PAGA MÁS, RECIBE MENOS

Mientras el mundo desarrollado —incluido Estados Unidos— endurece sus regulaciones ambientales, Argentina avanza en sentido contrario, desmantelando controles en un momento en que varias empresas ya están contaminando ríos que nutren campos productivos y comunidades enteras. No es un dato menor para la provincia de Buenos Aires, cuya economía depende directamente de esos recursos.

Buenos Aires enfrenta una doble tensión. Por un lado, es el principal centro productivo, industrial y logístico del país: altamente dependiente del costo del combustible.

Por otro, recibe una proporción de coparticipación menor a su peso económico y demográfico, lo que limita su capacidad de absorber ese impacto.

El modelo que se consolida pone el foco en la explotación de recursos naturales no renovables —petróleo, gas, litio, minería— con esquemas fiscales orientados a facilitar la exportación y atraer inversiones. Mientras tanto, sectores más vinculados al entramado productivo tradicional, como la industria o el agro, continúan enfrentando retenciones y cargas que afectan su competitividad.

La discusión deja de ser únicamente energética: pasa a ser estructural. Quién captura la ganancia, quién asume los costos y qué modelo de país se está consolidando detrás de esas decisiones.

Porque cuando la energía se transforma en un bien de lujo, la pregunta ya no es solo cuánto cuesta un litro de nafta. La pregunta es qué sectores y qué regiones del país están financiando ese modelo y cuáles se benefician de él.