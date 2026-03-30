El Lobo en rayos X: fortalezas y debilidades en la lucha por clasificar

A cinco fechas del final de la fase regular del Torneo Apertura, Gimnasia afrontará ante Huracán un partido clave con vistas a la clasificación entre los ocho mejores. Sin dudas, el equipo albiazul deberá mejorar mucho su imagen, porque las llegadas de los últimos diez minutos en Tucumán están muy lejos de lo que el equipo mostró ante un rival muy débil como Atlético.

El Lobo deberá recuperar la memoria para dejar una sensación diferente en sus hinchas. Con el primer tiempo del partido contra Rosario Central como ejemplo de su mejor rendimiento, el conjunto dirigido por Fernando Zaniratto deberá reencontrarse con ese juego alrededor de Ignacio Fernández que ha podido mostrar en algunos lapsos de partidos, pero nunca cpn continuidad a lo largo de los noventa minutos.

Justamente Nacho se ha convertido en una piedra fundamental para el funcionamiento del equipo ya que en las últimas fechas mostró el nivel que se esperaba de un jugador de su jerarquía y calidad. Nicolás Barros Schelotto debe dar más en la continuidad del juego y si juega Lucas Castro -titular en la práctica de fútbol del viernes en lugar de Augusto Max- se sumará otro socio para la generación de juego del equipo.

Como contrapartida, Gimnasia debe mejorar defensivamente. Sin embargo, no es un equipo al que encuentren habitualmente mal parado de contra. Hay distracciones, errores individuales y muchos problemas en la marca de la pelota parada que han costado puntos importantes. Ante el Globo regresará al arco Nelson Insfrán, que no atraviesa su mejor momento pero no deja de ser el indiscutido dueño del arco tripero. La gran duda es saber quien será el acompañante de Enzo Martínez en la zaga, ya que el viernes jugó Gonzalo Errecalde (debutó en Tucumán) pero Renzo Giampaoli puede ilusionarse con recuperar la titularidad y Germán Conti, por primera vez apto en el 2026, aspira a mejorar su imagen en el tramo final del préstamo desde Racing.

El otro punto débil tripero es el ingreso de los extremos, ya que Franco Torres y Jeremías Merlo bajaron su nivel. Juan José Pérez y Maximiliano Zalazar esperan su oportunidad. Solo Manuel Panaro conserva el lugar, a fuerza de goles.

La asignatura pendiente de Fernando Zaniratto es lograr que convivan en el equipo Marcelo Torres (titular indiscutido) y Agustín Auzmendi, que llegó como refuerzo y nunca fue titular. Con un puñado de minutos juntos, queda la sensación de que el DT puede sacarle más jugo a esa dupla, aún entendiendo que debe realizar modificaciones tácticas en el equipo.