Pronóstico del tiempo | Lunes pasado por agua en La Plata: ¿cuándo para de llover?

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El informe del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
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El mal clima se queda en La Plata al menos unas horas más tras un fin de semana muy inestable y donde el paso de la tormenta dejó trastornos para los vecinos, entre cortes de luz y árboles y postes caídos (vea: https://www.eldia.com/la-ciudad/2026-3-30-1-59-31-numerosos-usuarios-a-oscuras-en-la-ciudad-en-medio-del-temporal-la-ciudad). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa en su pronóstico del tiempo que este lunes hay un 40% de probabilidades de chaparrones hasta la noche.
La jornada comenzó con una humedad insoportable y que en las primera horas se tradujo es pequeñas gotas de agua que apenas mojaban pero sí molestaron y provocaron que las callen se encuentren mojadas. La temperatura mínima estimada para hoy es de 21 grados y la máxima de 27 grados. En tanto que el viento soplará del noreste.
Para mañana habrá un mejoramiento temporario del tiempo. El SMN adelanta es su reporte matutino que el cielo estará parcialmente a algo nublado, con un termómetro que oscilará entre los 21 y los 29 grados, por lo que persistirán tanto el calor como la humedad. Ya para el martes se espera una jornada similar, con el sol asomando de a ratos y una temperatura máxima que volverá a ubicarse en los 29 grados.
Las malas noticias del clima vuelven a asomar el miércoles porque vuelven las chances de chaparrones por la mañana mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado. Y el viernes se mantendrán las mismas condiciones climáticas.
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