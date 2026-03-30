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'Chiqui' Tapia tendrá que pedir un permiso a la Justicia para asistir al amistoso entre Argentina y Zambia

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue procesado por retención indebida de aportes

'Chiqui' Tapia tendrá que pedir un permiso a la Justicia para asistir al amistoso entre Argentina y Zambia
30 de Marzo de 2026 | 18:50

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El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue procesado sin prisión preventiva por retención indebida de aportes por la Justicia que, asimismo, lo obligó a quedarse en su domicilio durante 72 horas, salvo excepciones que deberán ser comunicadas al Tribunal, por lo que deberá pedir un permiso especial para presenciar el amistoso del martes entre la Selección argentina y su par de Zambia.

La medida fue firmada por el juez Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados Tapia, Pablo Toviggino, Cristián Malaspina, Victor Blanco y Gustavo Lorenzo, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.

Además, el magistrado ordenó el embargo por 350 millones de pesos para los principales implicados como parte del avance del expediente judicial, en el marco de una causa que apunta a irregularidades vinculadas a aportes y recursos del sistema. Por si fuese poco, la Justicia le rechazó al presidente de la AFA la solicitud del permiso de 60 días para viajar por trabajo y ratificó la prohibición de la salida del país para Tapia y Toviggino.

En este contexto, y sin su presencia asegurada en la próxima Copa del Mundo debido a su prohibición para salir del país, la Justicia le notificó a Tapia y demás imputados “la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento previo dicha cirscunstancia al Tribunal”.

Por ello, el presidente de la AFA deberá presentar una solicitud en la Justicia para que le den un permiso con el cual pueda hacerse presente en el amistoso que la Selección argentina enfrentará a su par de Zambia, el martes en el estadio La Bombonera. 

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