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Desde el miércoles, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios

Comenzará a regir un nuevo aumento en torno al 5%

Desde el miércoles, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios
30 de Marzo de 2026 | 08:18

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Llega abril y con el comienzo del nuevo mes comenzará viajar en colectivo en la Región costará más ya que regirá un nuevo aumento en el valor del boleto, según confirmaron fuentes oficiales.

En esta ocasión, la suba rondará el 5% con el objeto de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios provinciales, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación de los mismos, de acuerdo a lo señalado por las autoridades.

De estas manera, a partir del próximo miércoles 1º de abril el valor del boleto mínimo en la Región pasará a ser de $948,91.

Esto significa que en La Plata, Berisso y Ensenada, a partir del próximo miércoles 1º de abril los boletos pasarán a tener los siguientes valores:

- De 0 a 3 Kms. con tarjeta SUBE registrada: $948,91 ($1.508,77 con SUBE sin registrar)

- De 3 a 6 Kms.: $1.035,90 ($1.647,08 con SUBE sin registrar)

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- De 6 a 12 Kms.: $1.120,94 ($1.782,30 con SUBE sin registrar)

- De 12 a 27 Kms.: $1.200,46 ($1.908,72 con SUBE sin registrar)

- Más de 27 Kms.: $1.266,73 ($2.014,10 con SUBE sin registrar)

Quienes cuenten con el beneficio de la tarifa social, desde el miércoles estos serán los nuevos valores:

- De 0 a 3 Kms.: $427,01

- De 3 a 6 Kms.: $466,15

- De 6 a 12 Kms.: $504,42

- De 12 a 27 Kms.: $540.20

- Más de 27 Kms.: $570,03.

Esta será la cuarta suba del año, ya que viene registrando aumento en base a la inflación.

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