Colapinto: en el laberinto del reglamento, que encendió todas las alarmas

La mayoría de los pilotos, sobre todos aquellos de mayor experiencia dentro de la Fórmula Uno (Alonso, Sainz y el propio Verstappen), rompieron el silencio después del impresionante accidente que sufrió Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón, que tuvo como ganador por segunda carrera consecutiva a Kimi Antonelli (Mercedes).

El piloto británico de Haas se estrelló contra los muros del circuito de Suzuka al esquivar al Alpine de Colapinto después de encontrarse a gran diferencia de velocidad en la pista. En impacto equivalió a una fuerza de 50G. En el caso de no tener la seguridad que tienen los autos de F1 en la actualidad, hoy se estaría hablando de algo muchísimo más grave de Bearman, que apenas sufrió un fuerte golpe en la rodilla.

Es casi un hecho que en abril, Colapinto realice una exhibición en Buenos Aires

Una fuerza de 50G representa una aceleración extrema equivalente a 50 veces la gravedad terrestre, lo que significa sentir 50 veces el propio peso corporal en un instante. Común en accidentes graves de F1 implica desaceleraciones brutales, donde el cuerpo soporta presiones inmensas, poniendo a prueba los sistemas de seguridad como el dispositivo HANS.

Para llevarlo a un terreno para entender lo peligroso que es esto en un deporte donde la velocidad es a la máxima expresión, el peso equivalente a una persona, por ejemplo de 70 kilogramos experimenta una fuerza como si pesara 3.500 kg (3,5 toneladas) similar a la masa de un camión de pequeña dimensiones. En lo que respecta a la física, la fuerza G mide la aceleración en relación con la gravedad estándar de la Tierra (9,8 m/s2) por lo tanto, 50G es de 50x9,8 m/s2 de desaceleración. En pocas palabras, Bearman está vivo de milagro.

Vuelta 22 del GP de Japón, donde en un circuito de Suzuka es difícil de adelantarse. Franco Colapinto estaba próximo a llegar a la curva 13, a apenas 170 km/h, porque la batería estaba prácticamente descargada; mientras que Bearman venía lanzado en velocidad a 262 km/h. Es evidente, que el británico prácticamente no lo vio al Alpine y cuando lo tuvo encima pegó el volantazo para esquivarlo. Se fue de pista y en la maniobra pasa por delante del argentino, que también podría haber sido parte también de la colición, y se da con su Haas contra el muro de contención.

Colapinto transita en el circuito de Suzuka. floja labor de Franco / AP

Con el objetivo de apaciguar la polémica y el malestar general por el nuevo reglamento, la Federación Internacional del Automovilismo emitió un comunicado oficial respecto al incidente del piloto británico de 20 años. “Tras el accidente en el que se vio involucrado Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón y la contribución de las altas velocidades de aproximación al accidente, la FIA desea ofrecer las siguientes aclaraciones”, inició el mensaje.

“Desde su introducción, el reglamento de 2026 ha sido objeto de debates continuos entre la FIA, los equipos, los fabricantes de unidades de potencia, los pilotos y la FOM (entidad responsable de la promoción, gestión comercial y derechos de televisión de la F1). Por su propia naturaleza, este reglamento incluye una serie de parámetros ajustables, especialmente en lo que respecta a la gestión de la energía, que permiten su optimización basándose en datos reales”, puntualizó.

Además, la FIA mencionó que sigue en vigencia la posibilidad de realizar cambios. “La postura constante de todas las partes interesadas ha sido que se llevará a cabo una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para permitir la recopilación y el análisis de datos suficientes. Por lo tanto, se han programado varias reuniones en el mes de abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si es necesario introducir alguna mejora”.

“Cualquier posible ajuste, especialmente los relacionados con la gestión de la energía, requiere una simulación cuidadosa y un análisis detallado. La FIA seguirá trabajando en estrecha y constructiva colaboración con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte, y la seguridad seguirá siendo siempre un elemento fundamental de la misión de la FIA. En esta fase, cualquier especulación sobre la naturaleza de los posibles cambios sería prematura. Se comunicarán más novedades a su debido tiempo”, cerró el comunicado.

En Japón volvieron los McLaren. Piastri terminó segundo y Norris ocupó la quinta colocación

Al margen del accidente de Bearman hay que decir que Colapinto terminó en el puesto 16; mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly volvió a sumar puntos al concluir en la séptima colocación.

Por su parte, Kimi Andrea Antonelli, con apenas 18 años, consiguió su segunda victoria consecutiva, ya que también había triunfado en el GP de China con un Mercedes imbatible. La sorpresa fue Oscar Piastri, que con su McLaren se subió al podio al concluir en el segundo lugar; mientras que Charles Leclerc (Ferrari) terminó tercero.

Ahora se abrirá una ventana de un mes en la F1, ya que como consecuencia de la cancelación de los GP de Bahrein y Arabia Saudita por el conflicto bélico. La vuelta será en Miami, ¿con alguna sorpresa en el reglamento?.