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Messi demandó a empresas que usan su marca para vender productos falsificados en plataformas digitales

Messi demandó a empresas que usan su marca para vender productos falsificados en plataformas digitales
30 de Marzo de 2026 | 07:39

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Lionel Messi inició una demanda federal en los Estados Unidos a través de su empresa LMGM contra una red de vendedores que comercializan productos con su nombre, imagen y logotipos sin autorización. La presentación judicial apunta a individuos y empresas, principalmente de origen chino, que operan en plataformas de comercio electrónico como Temu, Shein y Walmart.

El expediente, radicado en un tribunal de Nueva York bajo la supervisión del juez Edgar Ramos, detalla que los demandados utilizan la marca del futbolista, registrada en ese país desde 2016, para la venta de ropa, calzado y accesorios. La demanda sostiene que esta actividad genera pérdidas económicas y afecta la valoración de los productos oficiales al introducir mercadería de otras calidades bajo el sello del jugador.

Desde el entorno de Messi se aclaró que la acción legal no se dirige contra las plataformas digitales, sino contra los usuarios y firmas específicas que las utilizan para su actividad. Por la dificultad de identificar a estos actores en el entorno digital, los nombres de los involucrados se mantienen bajo secreto de sumario hasta que se concrete la notificación judicial.

Golpe a la estructura de negocio de la marca Messi

La protección de estos activos se produce en un contexto donde el esquema de negocios del jugador percibe ingresos por patrocinios de aproximadamente 70 millones de dólares anuales. Su estructura corporativa alcanza una valoración de 100 millones de euros, por lo que la proliferación de tiendas en sitios de bajo costo motiva una vigilancia sobre el valor de mercado de sus licencias.

El equipo legal busca establecer un precedente en el sector deportivo mediante el bloqueo de cuentas bancarias y activos de los infractores. Asimismo, la justicia solicitará a las plataformas la baja definitiva de los perfiles que incurran en estas prácticas de propiedad intelectual.

La marca Messi intenta limitar un circuito de comercio transfronterizo que, según peritajes, capta una parte de las regalías correspondientes a la venta de productos legítimos. Esta medida judicial pretende asegurar que los ingresos por el uso de su imagen se canalicen a través de las cuentas oficiales de su organización.

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