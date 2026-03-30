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Política y Economía |A la espera de su tratamiento en el concejo local

Los cambios y extensión de recorridos de los micros serán por etapas

La puesta en vigencia del nuevo servicio se espera para el mes que viene. Los primeros ajustes se verán en la zona Este

Los cambios y extensión de recorridos de los micros serán por etapas
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

30 de Marzo de 2026 | 01:52
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El nuevo sistema de transporte público que se implementará en la Ciudad, una vez que lo apruebe el Concejo Deliberante, prevé como primer cambio, un aumento de las frecuencias de la línea Este, aunque, en función de su efectividad, con el tiempo se aplicarán ajustes que deriven en un incremento del orden del 11 por ciento en el total de todos los recorridos.

Como viene publicando EL DIA, la nueva licitación prevé la extensión de recorridos hacia los barrios de la periferia, en el marco de una complementariedad con el sistema provincial, la conversión de las flotas con unidades de baja emisión de gases, y la implementación de una aplicación que permita a los usuarios conocer el horario de arribo de los micros a cada parada.

Ayer desde la Comuna ratificaron el plan y remarcaron que, como lo votó el deliberativo a fin de año, cada modificación en los recorridos será progresiva en el tiempo, en función del balance entre los kilómetros recorridos, la cantidad de pasajeros y el subsidio que reciben las empresas por parte de la Provincia.

La prioridad, indicaron en diálogo con este diario, está en la zona Este, donde se reflejará el primer cambio a partir de la adjudicación del sistema, con el incremento de las unidades que circulen por la Avenida 7 hacia Parque Sicardi.

El plan también contempla para la zona Norte, la extensión hacia Villa Elisa de la línea, que hoy llega sólo hasta Gonnet. En la zona Oeste, en tanto, se implementará un recorrido entre las localidades de Abasto, Romero, Etcheverry y Olmos.

LA ADJUDICACIÓN

Como publicó este diario el viernes pasado, el Departamento Ejecutivo giró al Concejo Deliberante la adjudicación de la nueva concesión del transporte, para los próximos 12 años, que ahora el Cuerpo deliberativo deberá evaluar en la comisión de Transporte y votar en el recinto. En función del mérito de cada oferente, la concesión de la zona Norte y el futuro recorrido universitario se otorgaron a la empresa Unión Platense S.R.L., mientras que la zona Sur estará a cargo de la unión transitoria Unión Platense S.R.L.-Fuerte Barragán S.A.T.I.C.I.Y.F. y la Este, para Expreso La Plata-Buenos Aires S.A. La Oeste, por su parte, será operada por la empresa Nueve de Julio S.A.T.

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Unión Platense S.R.L. tiene como uno de sus propietarios al histórico empresario del transporte Daniel Corbelli, en tanto que la 9 de Julio S.A.T. tiene entre sus principales accionistas a Esteban Llanos y a Jorge Stoichevich. Fuerte Barragán, vinculada en la empresa Doscientos Ocho Transporte Automotor S.A. (DOTA), tiene como a uno de sus dueños al empresario Daniel De Ingeniis. Expreso La Plata-Buenos Aires S.A., en tanto, tiene como a uno de sus principales socios a Sebastián Assad.

 

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