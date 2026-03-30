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Arrancó la campaña antigripal gratuita para los afiliados de PAMI: barrio por barrio, los vacunatorios en La Plata

Arrancó la campaña antigripal gratuita para los afiliados de PAMI: barrio por barrio, los vacunatorios en La Plata
30 de Marzo de 2026 | 08:16

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A partir de este lunes, los afiliados de PAMI pueden aplicarse la vacuna antigripal en forma gratuita en todas las farmacias de la Red de la obra social nacional de jubilados y pensionados. En este marco, el Programa de Asistencia Médica Integral recordó que "vacunarte a tiempo te permite atravesar el invierno con mayor protección, antes de que aumente la circulación de virus respiratorios". 

Para acceder al beneficio desde este 30 de marzo, deben cumplirse con los siguientes requisitos: acercarse a la farmacia habilitada de la Red PAMI más cercana y presentar DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos. Además, si tenés menos de 65 años y factores de riesgo debés presentar indicación médica escrita con el diagnóstico que lo justifique.  

PAMI remarcó que "para vacunarte no necesitás turno previo y nadie puede cobrarte por recibir la vacuna" ya que es un beneficio sin costo. 

¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra la gripe? 

Los afiliados mayores de 65 años, embarazadas y niños entre los 6 y 24 meses de vida sólo deben presentar credencial PAMI y DNI. Los afiliados menores de 65 que presenten factores de riesgo además de la credencial PAMI y DNI, deben presentar la indicación médica escrita con el diagnóstico que lo justifique. 

¿Dónde me puedo ir a vacunar? 

Las vacunas se aplican en cualquier farmacia de la red PAMI. Recomendamos que te comuniques con tu farmacia de confianza antes de concurrir para comprobar la disponibilidad de la vacuna. 

Para buscar una farmacia habilitada cerca de tu domicilio podés consultar el buscador de farmacias desde http://www.pami.org.ar/farmacias o llamar al 138 - PAMI Escucha. 

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Farmacias habilitadas en la Región

Farmacias de la Red PAMI en La Plata, Berisso y Ensenada conforme el listado arrojado por la plataforma oficial: 

- La Plata 

Abella: Diag. 74 N° 2502 
Arriola: Boulevar 120 esq. calle 80 S/N° 
Autino: Calle 15 N° 1150 
Barontini: Calle 60 Nº 2871 
Barrague: Calle 50 N° 1051 
Bentaberry: Calle 22 nº 2169 
Berón: 59 Nº 654 
Bertrand: Diag. 74 Nª 871 
Boccarelli Julieta: Calle 17 Nº 1852 
Bótica del Rossi SCS: Calle 116 251 
Boulevard Farm: Bvard 81 Nro. 40 
Breant: Av. 44 N° 1285 
Bruno La Plata: Calle 5 N° 1088 
Bulacio: Calle 143 Nro. 860 
Cantani: Calle 54 Nº 478 
Ciudad del Plata S.C.S.: 66 e/ 5 y 6 Nro.548 
Concistre: Diag. 79 Nº 202 esq.64 
Crivaro: Calle 63 esq. 10 
Dalton: Av. 1 Nº 1400 esq. 61 
Del Águila: Calle 45 N° 700 
Del Nuevo Teatro: Avenida 51 Nº 741 
Del Paseo: Diagonal 80 Nro.960 
Estación 44 SCS.: 44 esq. 2 Nro.350 
Farma 24 Adrogue: Av. H Yrigoyen 13301 
Fernández S.C.S.: 66 N° 3101 
Ferrando: 34 esquina 7 Nº 598 
Aguilar: Calle 531 1194 
Galli: Calle 520 (esq.144) 4904 
Gambier: 49 e/ 132 y 133 Nro.1892 
García Buscarini: Calle 68 Nº 1300 
Gelati: Calle 46 N° 950 esq. 14 
Gigli: Calle 122 esq.76 N° 2151 
Gini: Calle 66 N° 2169 
Giunti: Calle 38 
Grosso: Calle 86 esq. 7 N°606 
Internacional: Calle 3 Nº 761 (e/47 y Diag 77) 
Josue (Select): Calle 41 Nº 1153 
La Doce S.C.S.: Calle 12 Nº 59 Nº 1307 
La Loma: Diag. 73 N° 2600 esq. 21 
La Nueva Española: Calle 9 150 esq. 35 
La Protectora: Calle 49 N° 740 
Landivar: Av. 44 N° 2599 
Leyes: Calle 26 N° 2288 
López Toris: Av. 44 N° 2193 
Malvetti Benitez: Calle 41 N° 791 
Marano: Calle 49 Nº 1647 
Márquez: Calle 25 N° 32 
Mársico: Avenida 7 00445 
Martínez Valeria: Calle 66 2527 
Martorano: Calle 24 600 
Menegaz: Calle 2 N° 24 
Moracci SCS: Calle 28 01697 
Morales: Diag. 73 3194 
Piñero: Av. 32 Nro. 1839 e/ 131 y 132 
Puricelli: Av. 7 Nro. 1851 
Puyo: Av. 60 N° 1979 
Quantin: Calle 27 Nº 739 
Querini: Plaza Yrigoyen 60/68 
Quimey de La Plata: Calle 19 N° 62 e/33 y 34 
Rolla: Av. 60 N° 1144 
Romani: 54 Nro.823 
S.E.C. La Plata: Calle 6 Nº 1099 
San Lorenzo: Calle 13 Nº 1997 
San Miguel: Calle 60 esq. 14 1349 
Sanchez: Calle 54 Nº 1372 
Santa Rosa: Diag. 74 2770 
Santa Teresita: Calle 38 Nº 74/94 e/120 y 121 
Sarti: Av. 38 N° 751 
Suarez: Av. 66 N° 2709 
Torge: Diagonal 80 Nº 118 
Troilo: 48 esq.15 Nro.999 
Trotta: Calle 17 N°1501 
Vega: 7 Nº 2169 
Wilgenhoff: Calle 63 1747 
Zorich: Av. 7 N° 1052 esq. 54 

- Tolosa 

Albicoro: Calle 13 N° 1118 
Arakaki: Calle 467 Nº 1294 
Blanco: Lacroze 2069 e/ 15 Bis y 16 
Troiani: 450 esq. Cno. Gral. Belgrano 

- Ringuelet 

De La Serna: Calle 7 N° 100 
Galli: Calle 520 (esq. 144) 4904 
Moscato: Av. 7 N° 514 
Sosa: Calle 511 N° 1629 
Zubeldía: Av. 7 N° 140 

- City Bell 

Agostini: Cno. Centenario y Diag. 92 
Navickas: Calle 7 Nro. 307 
Pesenti: Calle 13 e/ 525 y 526 
Rodríguez Morillo: Av. 25 Nº 578 
Urdangaray: Calle 526 Nº 3304 e/ 28 y 29 
Varas: Calle 13 N° 333 e/ 528 y 529 

- Hernández 

Intifarma SCS: Calle 512 Nº 3596 esq. 31 

- Gorina 

Meliton: Calle 485 S/N° entre 135 y 136 
Sullivan: Calle 485 Nro. 3831 (entre 133 y 135) 

- Lisandro Olmos 

Orsetti: Calle 44 N° 3250 

- Melchor Romero 

Avenida 520 S.C.S.: Calle 520 n° 7865 (entre 172 y 173) 

- Los Hornos 

Avenida 66 S.C.S.: Av. 66 esq. 142 Nº 1651 
Cadelli: Calle 66 Nº 3280 e/ 160 y 161 
Ohaco: Calle 137 N° 1880 

- Arana 

Arana S.C.S.: Calle 637 Nº 729 

- Villa Elvira 

Alemania LP SCS: Calle 122 Nº 2345 
Balbiano: Calle 84 esquina 120 Nº 2 
Di Ianni: Calle 80 Nº 157 
Malvaso: Calle 120 Nº 1980 
Villa Elvira SCS: Calle 7 e/ 600 y 601 Nro. 3353 

- Berisso 

Bonvissuto: Calle 7 Nº 330 
Fagnani: Calle 60 Nº 515 
Gallo: Calle 155 Nº 601 
Guayaquil: Calle 11 esq. 157 N° 3390 
Michetti: Punta Arenas 4384 
Penacca S.C.S.: Av. Génova 421 
Roter: Av. Montevideo 2648 
Spain (Galvez): Av. Montevideo 1711 

- Ensenada 

A.T.E. (Sindical): Ortiz de Rozas 30 
Borzi: Av. 122 N° 598 
Garay: Calzeta 16 esq. Roca N° 43 
Lagos: San Martín 939 / 951 
Menestrina: Horacio Cestino 811 
S.U.P.E. Ensenada: Cabo Verde y La Me 
Suárez: Jerez Nro. 502 

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