Arrancó la campaña antigripal gratuita para los afiliados de PAMI: barrio por barrio, los vacunatorios en La Plata

A partir de este lunes, los afiliados de PAMI pueden aplicarse la vacuna antigripal en forma gratuita en todas las farmacias de la Red de la obra social nacional de jubilados y pensionados. En este marco, el Programa de Asistencia Médica Integral recordó que "vacunarte a tiempo te permite atravesar el invierno con mayor protección, antes de que aumente la circulación de virus respiratorios".

Para acceder al beneficio desde este 30 de marzo, deben cumplirse con los siguientes requisitos: acercarse a la farmacia habilitada de la Red PAMI más cercana y presentar DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos. Además, si tenés menos de 65 años y factores de riesgo debés presentar indicación médica escrita con el diagnóstico que lo justifique.

PAMI remarcó que "para vacunarte no necesitás turno previo y nadie puede cobrarte por recibir la vacuna" ya que es un beneficio sin costo.

¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra la gripe?

Los afiliados mayores de 65 años, embarazadas y niños entre los 6 y 24 meses de vida sólo deben presentar credencial PAMI y DNI. Los afiliados menores de 65 que presenten factores de riesgo además de la credencial PAMI y DNI, deben presentar la indicación médica escrita con el diagnóstico que lo justifique.

¿Dónde me puedo ir a vacunar?

Las vacunas se aplican en cualquier farmacia de la red PAMI. Recomendamos que te comuniques con tu farmacia de confianza antes de concurrir para comprobar la disponibilidad de la vacuna.

Para buscar una farmacia habilitada cerca de tu domicilio podés consultar el buscador de farmacias desde http://www.pami.org.ar/farmacias o llamar al 138 - PAMI Escucha.

Farmacias habilitadas en la Región

Farmacias de la Red PAMI en La Plata, Berisso y Ensenada conforme el listado arrojado por la plataforma oficial:

- La Plata

Abella: Diag. 74 N° 2502

Arriola: Boulevar 120 esq. calle 80 S/N°

Autino: Calle 15 N° 1150

Barontini: Calle 60 Nº 2871

Barrague: Calle 50 N° 1051

Bentaberry: Calle 22 nº 2169

Berón: 59 Nº 654

Bertrand: Diag. 74 Nª 871

Boccarelli Julieta: Calle 17 Nº 1852

Bótica del Rossi SCS: Calle 116 251

Boulevard Farm: Bvard 81 Nro. 40

Breant: Av. 44 N° 1285

Bruno La Plata: Calle 5 N° 1088

Bulacio: Calle 143 Nro. 860

Cantani: Calle 54 Nº 478

Ciudad del Plata S.C.S.: 66 e/ 5 y 6 Nro.548

Concistre: Diag. 79 Nº 202 esq.64

Crivaro: Calle 63 esq. 10

Dalton: Av. 1 Nº 1400 esq. 61

Del Águila: Calle 45 N° 700

Del Nuevo Teatro: Avenida 51 Nº 741

Del Paseo: Diagonal 80 Nro.960

Estación 44 SCS.: 44 esq. 2 Nro.350

Farma 24 Adrogue: Av. H Yrigoyen 13301

Fernández S.C.S.: 66 N° 3101

Ferrando: 34 esquina 7 Nº 598

Aguilar: Calle 531 1194

Galli: Calle 520 (esq.144) 4904

Gambier: 49 e/ 132 y 133 Nro.1892

García Buscarini: Calle 68 Nº 1300

Gelati: Calle 46 N° 950 esq. 14

Gigli: Calle 122 esq.76 N° 2151

Gini: Calle 66 N° 2169

Giunti: Calle 38

Grosso: Calle 86 esq. 7 N°606

Internacional: Calle 3 Nº 761 (e/47 y Diag 77)

Josue (Select): Calle 41 Nº 1153

La Doce S.C.S.: Calle 12 Nº 59 Nº 1307

La Loma: Diag. 73 N° 2600 esq. 21

La Nueva Española: Calle 9 150 esq. 35

La Protectora: Calle 49 N° 740

Landivar: Av. 44 N° 2599

Leyes: Calle 26 N° 2288

López Toris: Av. 44 N° 2193

Malvetti Benitez: Calle 41 N° 791

Marano: Calle 49 Nº 1647

Márquez: Calle 25 N° 32

Mársico: Avenida 7 00445

Martínez Valeria: Calle 66 2527

Martorano: Calle 24 600

Menegaz: Calle 2 N° 24

Moracci SCS: Calle 28 01697

Morales: Diag. 73 3194

Piñero: Av. 32 Nro. 1839 e/ 131 y 132

Puricelli: Av. 7 Nro. 1851

Puyo: Av. 60 N° 1979

Quantin: Calle 27 Nº 739

Querini: Plaza Yrigoyen 60/68

Quimey de La Plata: Calle 19 N° 62 e/33 y 34

Rolla: Av. 60 N° 1144

Romani: 54 Nro.823

S.E.C. La Plata: Calle 6 Nº 1099

San Lorenzo: Calle 13 Nº 1997

San Miguel: Calle 60 esq. 14 1349

Sanchez: Calle 54 Nº 1372

Santa Rosa: Diag. 74 2770

Santa Teresita: Calle 38 Nº 74/94 e/120 y 121

Sarti: Av. 38 N° 751

Suarez: Av. 66 N° 2709

Torge: Diagonal 80 Nº 118

Troilo: 48 esq.15 Nro.999

Trotta: Calle 17 N°1501

Vega: 7 Nº 2169

Wilgenhoff: Calle 63 1747

Zorich: Av. 7 N° 1052 esq. 54

- Tolosa

Albicoro: Calle 13 N° 1118

Arakaki: Calle 467 Nº 1294

Blanco: Lacroze 2069 e/ 15 Bis y 16

Troiani: 450 esq. Cno. Gral. Belgrano

- Ringuelet

De La Serna: Calle 7 N° 100

Galli: Calle 520 (esq. 144) 4904

Moscato: Av. 7 N° 514

Sosa: Calle 511 N° 1629

Zubeldía: Av. 7 N° 140

- City Bell

Agostini: Cno. Centenario y Diag. 92

Navickas: Calle 7 Nro. 307

Pesenti: Calle 13 e/ 525 y 526

Rodríguez Morillo: Av. 25 Nº 578

Urdangaray: Calle 526 Nº 3304 e/ 28 y 29

Varas: Calle 13 N° 333 e/ 528 y 529

- Hernández

Intifarma SCS: Calle 512 Nº 3596 esq. 31

- Gorina

Meliton: Calle 485 S/N° entre 135 y 136

Sullivan: Calle 485 Nro. 3831 (entre 133 y 135)

- Lisandro Olmos

Orsetti: Calle 44 N° 3250

- Melchor Romero

Avenida 520 S.C.S.: Calle 520 n° 7865 (entre 172 y 173)

- Los Hornos

Avenida 66 S.C.S.: Av. 66 esq. 142 Nº 1651

Cadelli: Calle 66 Nº 3280 e/ 160 y 161

Ohaco: Calle 137 N° 1880

- Arana

Arana S.C.S.: Calle 637 Nº 729

- Villa Elvira

Alemania LP SCS: Calle 122 Nº 2345

Balbiano: Calle 84 esquina 120 Nº 2

Di Ianni: Calle 80 Nº 157

Malvaso: Calle 120 Nº 1980

Villa Elvira SCS: Calle 7 e/ 600 y 601 Nro. 3353

- Berisso

Bonvissuto: Calle 7 Nº 330

Fagnani: Calle 60 Nº 515

Gallo: Calle 155 Nº 601

Guayaquil: Calle 11 esq. 157 N° 3390

Michetti: Punta Arenas 4384

Penacca S.C.S.: Av. Génova 421

Roter: Av. Montevideo 2648

Spain (Galvez): Av. Montevideo 1711

- Ensenada

A.T.E. (Sindical): Ortiz de Rozas 30

Borzi: Av. 122 N° 598

Garay: Calzeta 16 esq. Roca N° 43

Lagos: San Martín 939 / 951

Menestrina: Horacio Cestino 811

S.U.P.E. Ensenada: Cabo Verde y La Me

Suárez: Jerez Nro. 502