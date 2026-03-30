Arrancó la campaña antigripal gratuita para los afiliados de PAMI: barrio por barrio, los vacunatorios en La Plata

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A partir de este lunes, los afiliados de PAMI pueden aplicarse la vacuna antigripal en forma gratuita en todas las farmacias de la Red de la obra social nacional de jubilados y pensionados. En este marco, el Programa de Asistencia Médica Integral recordó que "vacunarte a tiempo te permite atravesar el invierno con mayor protección, antes de que aumente la circulación de virus respiratorios".
Para acceder al beneficio desde este 30 de marzo, deben cumplirse con los siguientes requisitos: acercarse a la farmacia habilitada de la Red PAMI más cercana y presentar DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos. Además, si tenés menos de 65 años y factores de riesgo debés presentar indicación médica escrita con el diagnóstico que lo justifique.
PAMI remarcó que "para vacunarte no necesitás turno previo y nadie puede cobrarte por recibir la vacuna" ya que es un beneficio sin costo.
Los afiliados mayores de 65 años, embarazadas y niños entre los 6 y 24 meses de vida sólo deben presentar credencial PAMI y DNI. Los afiliados menores de 65 que presenten factores de riesgo además de la credencial PAMI y DNI, deben presentar la indicación médica escrita con el diagnóstico que lo justifique.
Las vacunas se aplican en cualquier farmacia de la red PAMI. Recomendamos que te comuniques con tu farmacia de confianza antes de concurrir para comprobar la disponibilidad de la vacuna.
Para buscar una farmacia habilitada cerca de tu domicilio podés consultar el buscador de farmacias desde http://www.pami.org.ar/farmacias o llamar al 138 - PAMI Escucha.
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Farmacias de la Red PAMI en La Plata, Berisso y Ensenada conforme el listado arrojado por la plataforma oficial:
- La Plata
Abella: Diag. 74 N° 2502
Arriola: Boulevar 120 esq. calle 80 S/N°
Autino: Calle 15 N° 1150
Barontini: Calle 60 Nº 2871
Barrague: Calle 50 N° 1051
Bentaberry: Calle 22 nº 2169
Berón: 59 Nº 654
Bertrand: Diag. 74 Nª 871
Boccarelli Julieta: Calle 17 Nº 1852
Bótica del Rossi SCS: Calle 116 251
Boulevard Farm: Bvard 81 Nro. 40
Breant: Av. 44 N° 1285
Bruno La Plata: Calle 5 N° 1088
Bulacio: Calle 143 Nro. 860
Cantani: Calle 54 Nº 478
Ciudad del Plata S.C.S.: 66 e/ 5 y 6 Nro.548
Concistre: Diag. 79 Nº 202 esq.64
Crivaro: Calle 63 esq. 10
Dalton: Av. 1 Nº 1400 esq. 61
Del Águila: Calle 45 N° 700
Del Nuevo Teatro: Avenida 51 Nº 741
Del Paseo: Diagonal 80 Nro.960
Estación 44 SCS.: 44 esq. 2 Nro.350
Farma 24 Adrogue: Av. H Yrigoyen 13301
Fernández S.C.S.: 66 N° 3101
Ferrando: 34 esquina 7 Nº 598
Aguilar: Calle 531 1194
Galli: Calle 520 (esq.144) 4904
Gambier: 49 e/ 132 y 133 Nro.1892
García Buscarini: Calle 68 Nº 1300
Gelati: Calle 46 N° 950 esq. 14
Gigli: Calle 122 esq.76 N° 2151
Gini: Calle 66 N° 2169
Giunti: Calle 38
Grosso: Calle 86 esq. 7 N°606
Internacional: Calle 3 Nº 761 (e/47 y Diag 77)
Josue (Select): Calle 41 Nº 1153
La Doce S.C.S.: Calle 12 Nº 59 Nº 1307
La Loma: Diag. 73 N° 2600 esq. 21
La Nueva Española: Calle 9 150 esq. 35
La Protectora: Calle 49 N° 740
Landivar: Av. 44 N° 2599
Leyes: Calle 26 N° 2288
López Toris: Av. 44 N° 2193
Malvetti Benitez: Calle 41 N° 791
Marano: Calle 49 Nº 1647
Márquez: Calle 25 N° 32
Mársico: Avenida 7 00445
Martínez Valeria: Calle 66 2527
Martorano: Calle 24 600
Menegaz: Calle 2 N° 24
Moracci SCS: Calle 28 01697
Morales: Diag. 73 3194
Piñero: Av. 32 Nro. 1839 e/ 131 y 132
Puricelli: Av. 7 Nro. 1851
Puyo: Av. 60 N° 1979
Quantin: Calle 27 Nº 739
Querini: Plaza Yrigoyen 60/68
Quimey de La Plata: Calle 19 N° 62 e/33 y 34
Rolla: Av. 60 N° 1144
Romani: 54 Nro.823
S.E.C. La Plata: Calle 6 Nº 1099
San Lorenzo: Calle 13 Nº 1997
San Miguel: Calle 60 esq. 14 1349
Sanchez: Calle 54 Nº 1372
Santa Rosa: Diag. 74 2770
Santa Teresita: Calle 38 Nº 74/94 e/120 y 121
Sarti: Av. 38 N° 751
Suarez: Av. 66 N° 2709
Torge: Diagonal 80 Nº 118
Troilo: 48 esq.15 Nro.999
Trotta: Calle 17 N°1501
Vega: 7 Nº 2169
Wilgenhoff: Calle 63 1747
Zorich: Av. 7 N° 1052 esq. 54
- Tolosa
Albicoro: Calle 13 N° 1118
Arakaki: Calle 467 Nº 1294
Blanco: Lacroze 2069 e/ 15 Bis y 16
Troiani: 450 esq. Cno. Gral. Belgrano
- Ringuelet
De La Serna: Calle 7 N° 100
Galli: Calle 520 (esq. 144) 4904
Moscato: Av. 7 N° 514
Sosa: Calle 511 N° 1629
Zubeldía: Av. 7 N° 140
- City Bell
Agostini: Cno. Centenario y Diag. 92
Navickas: Calle 7 Nro. 307
Pesenti: Calle 13 e/ 525 y 526
Rodríguez Morillo: Av. 25 Nº 578
Urdangaray: Calle 526 Nº 3304 e/ 28 y 29
Varas: Calle 13 N° 333 e/ 528 y 529
- Hernández
Intifarma SCS: Calle 512 Nº 3596 esq. 31
- Gorina
Meliton: Calle 485 S/N° entre 135 y 136
Sullivan: Calle 485 Nro. 3831 (entre 133 y 135)
- Lisandro Olmos
Orsetti: Calle 44 N° 3250
- Melchor Romero
Avenida 520 S.C.S.: Calle 520 n° 7865 (entre 172 y 173)
- Los Hornos
Avenida 66 S.C.S.: Av. 66 esq. 142 Nº 1651
Cadelli: Calle 66 Nº 3280 e/ 160 y 161
Ohaco: Calle 137 N° 1880
- Arana
Arana S.C.S.: Calle 637 Nº 729
- Villa Elvira
Alemania LP SCS: Calle 122 Nº 2345
Balbiano: Calle 84 esquina 120 Nº 2
Di Ianni: Calle 80 Nº 157
Malvaso: Calle 120 Nº 1980
Villa Elvira SCS: Calle 7 e/ 600 y 601 Nro. 3353
- Berisso
Bonvissuto: Calle 7 Nº 330
Fagnani: Calle 60 Nº 515
Gallo: Calle 155 Nº 601
Guayaquil: Calle 11 esq. 157 N° 3390
Michetti: Punta Arenas 4384
Penacca S.C.S.: Av. Génova 421
Roter: Av. Montevideo 2648
Spain (Galvez): Av. Montevideo 1711
- Ensenada
A.T.E. (Sindical): Ortiz de Rozas 30
Borzi: Av. 122 N° 598
Garay: Calzeta 16 esq. Roca N° 43
Lagos: San Martín 939 / 951
Menestrina: Horacio Cestino 811
S.U.P.E. Ensenada: Cabo Verde y La Me
Suárez: Jerez Nro. 502
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
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Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
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