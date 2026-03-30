De 'Pantriste a 'Juniors': los antecedentes en la Provincia que resurgen tras el ataque en una escuela de Santa Fe

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El homicidio de un estudiante en San Cristóbal reaviva el dolor por episodios similares ocurridos en la provincia de Buenos Aires
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El reciente asesinato de un niño de 13 años a manos de un compañero en un colegio santafesino devuelve a la memoria social las páginas más oscuras de la historia educativa nacional. Los episodios protagonizados por "Pantriste" en la localidad de Rafael Calzada y "Juniors" en Carmen de Patagones resurgen luego del último ataque. En aquellas ocasiones, ambos casos dejaron un saldo total de cuatro alumnos fallecidos junto a múltiples sobrevivientes con secuelas.
Esta mañana, un alumno entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero. Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció.
Seis pacientes permanecen en el hospital local de San Cristóbal con heridas superficiales y en condición estable, mientras que otros dos jóvenes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”, luego del ataque a tiros.
El 4 de agosto del año 2000, la Escuela de Enseñanza Media N° 9 del partido de Almirante Brown se transformó en el escenario de una tragedia sin precedentes. Javier Ignacio Romero, un joven de 19 años que cursaba el primer año del Polimodal, acudió al establecimiento con un revólver Pasper calibre .22, propiedad de su madre.
El victimario sufría acoso escolar constante por parte de sus pares, quienes lo apodaron "Pantriste" por su parecido físico con el melancólico personaje de Manuel García Ferré. Tras permanecer cinco horas en la institución con el arma oculta, Romero esperó la salida de sus compañeros a la una de la tarde.
Los proyectiles impactaron en dos estudiantes ante el pánico generalizado. Mauricio Salvador, de 16 años, recibió un tiro en la cabeza y perdió la vida dos días después en el hospital Fiorito de Avellaneda. Gabriel Ferrari, de 18, sobrevivió gracias a que la bala rozó su cráneo sin perforar el hueso.
La Justicia determinó en el juicio oral que el autor no comprendía la criminalidad de sus actos y lo absolvió. Sin embargo, por representar un peligro para la sociedad, el magistrado ordenó su internación psiquiátrica. Romero transitó por cuatro penales y un neuropsiquiátrico hasta recuperar su libertad a finales de 2018.
Apenas cuatro años después, el 28 de septiembre de 2004, Argentina registró la primera masacre escolar de toda Latinoamérica. El escenario fue la Escuela Media N° 2 “Islas Malvinas” del sur bonaerense.
Rodrigo Torres, a un mes de cumplir sus 16 años y conocido como “Juniors”, ingresó a su aula, se ubicó frente al pizarrón y vació el cargador de la pistola Browning 9 milímetros reglamentaria de su padre, un suboficial de la Prefectura Naval. El agresor intentó recargar el arma en el pasillo, pero un desperfecto mecánico frenó la balacera. En ese instante, Dante, su único amigo, se abalanzó por la espalda y logró desarmarlo para evitar un mal mayor.
Al tratarse de un menor de edad, los jueces declararon a "Juniors" inimputable. El joven pasó sus primeros años de encierro en un instituto de menores y luego derivó a una clínica psiquiátrica. En la actualidad, su paradero es un secreto absoluto bajo custodia estricta de la Justicia.
Tras este episodio, fue trasladado al Instituto de Menores El Dique, para adolescentes, ubicado en Ensenada, muy cerca de donde luego fue destinado el padre, ya que luego su familia se instaló en un barrio de Punta Lara. Dos años después, fue llevado hacia el neuropsiquiátrico Santa Clara, en la ciudad de San Martín, para finalmente recalar en un clínica para adultos ubicada en La Plata (calle 115 entre 36 y 37).
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