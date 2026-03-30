Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Policiales

De 'Pantriste a 'Juniors': los antecedentes en la Provincia que resurgen tras el ataque en una escuela de Santa Fe

El homicidio de un estudiante en San Cristóbal reaviva el dolor por episodios similares ocurridos en la provincia de Buenos Aires 

De 'Pantriste a 'Juniors': los antecedentes en la Provincia que resurgen tras el ataque en una escuela de Santa Fe
30 de Marzo de 2026 | 15:58

Escuchar esta nota

El reciente asesinato de un niño de 13 años a manos de un compañero en un colegio santafesino devuelve a la memoria social las páginas más oscuras de la historia educativa nacional. Los episodios protagonizados por "Pantriste" en la localidad de Rafael Calzada y "Juniors" en Carmen de Patagones resurgen luego del último ataque. En aquellas ocasiones, ambos casos dejaron un saldo total de cuatro alumnos fallecidos junto a múltiples sobrevivientes con secuelas.

Esta mañana, un alumno entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero. Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció.

Seis pacientes permanecen en el hospital local de San Cristóbal con heridas superficiales y en condición estable, mientras que otros dos jóvenes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”, luego del ataque a tiros.

EL DRAMA EN RAFAEL CALZADA

El 4 de agosto del año 2000, la Escuela de Enseñanza Media N° 9 del partido de Almirante Brown se transformó en el escenario de una tragedia sin precedentes. Javier Ignacio Romero, un joven de 19 años que cursaba el primer año del Polimodal, acudió al establecimiento con un revólver Pasper calibre .22, propiedad de su madre.

El victimario sufría acoso escolar constante por parte de sus pares, quienes lo apodaron "Pantriste" por su parecido físico con el melancólico personaje de Manuel García Ferré. Tras permanecer cinco horas en la institución con el arma oculta, Romero esperó la salida de sus compañeros a la una de la tarde.

Los proyectiles impactaron en dos estudiantes ante el pánico generalizado. Mauricio Salvador, de 16 años, recibió un tiro en la cabeza y perdió la vida dos días después en el hospital Fiorito de Avellaneda. Gabriel Ferrari, de 18, sobrevivió gracias a que la bala rozó su cráneo sin perforar el hueso.

La Justicia determinó en el juicio oral que el autor no comprendía la criminalidad de sus actos y lo absolvió. Sin embargo, por representar un peligro para la sociedad, el magistrado ordenó su internación psiquiátrica. Romero transitó por cuatro penales y un neuropsiquiátrico hasta recuperar su libertad a finales de 2018.

LA MASACRE DE CARMEN DE PATAGONES

Apenas cuatro años después, el 28 de septiembre de 2004, Argentina registró la primera masacre escolar de toda Latinoamérica. El escenario fue la Escuela Media N° 2 “Islas Malvinas” del sur bonaerense.

Rodrigo Torres, a un mes de cumplir sus 16 años y conocido como “Juniors”, ingresó a su aula, se ubicó frente al pizarrón y vació el cargador de la pistola Browning 9 milímetros reglamentaria de su padre, un suboficial de la Prefectura Naval. El agresor intentó recargar el arma en el pasillo, pero un desperfecto mecánico frenó la balacera. En ese instante, Dante, su único amigo, se abalanzó por la espalda y logró desarmarlo para evitar un mal mayor.

Al tratarse de un menor de edad, los jueces declararon a "Juniors" inimputable. El joven pasó sus primeros años de encierro en un instituto de menores y luego derivó a una clínica psiquiátrica. En la actualidad, su paradero es un secreto absoluto bajo custodia estricta de la Justicia.

Tras este episodio, fue trasladado al Instituto de Menores El Dique, para adolescentes, ubicado en Ensenada, muy cerca de donde luego fue destinado el padre, ya que luego su familia se instaló en un barrio de Punta Lara. Dos años después, fue llevado hacia el neuropsiquiátrico Santa Clara, en la ciudad de San Martín, para finalmente recalar en un clínica para adultos ubicada en La Plata (calle 115 entre 36 y 37).

 

 
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero
+ Leidas

El mapa de los nuevos recorridos de los micros en La Plata: los cambios serán por etapas

Lunes pasado por agua en La Plata: ¿cuándo para de llover?

Estudiantes y la bendita Copa Libertadores: rachas y números que lo agrandan y debe mantener

Arrancó otra semana de paro universitario que afecta a facultades y colegios de la UNLP

Gimnasia: una empresa de gaseosas se suma a los auspicios en la casaca pre-match

Desde el miércoles, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios

Colapinto: en el laberinto del reglamento, que encendió todas las alarmas

La Justicia suspendió varios artículos de la reforma laboral
Últimas noticias de Policiales

Pedido de jury tras una trágica muerte en La Plata: la denuncia de la madre de un niño por negligencia

"Que Dios te tenga en la gloria": identificaron a la víctima del ataque en la Escuela 40 de Santa Fe

Cómo están los heridos tras el ataque del alumno en una escuela de Santa Fe

¿Un ataque planificado? La revelación de una alumna, clave en la investigación por los tiros y muerte en la escuela
Espectáculos
Nuevo escándalo para Gran Hermano: Brian Sarmiento enfrenta una dura denuncia de Diana, la madre de sus hijas
Shakira quedó entre los 5 favoritos para entrar al Salón de la Fama del Rock&Roll
Muy complicada: Morena Rial irá a juicio oral en Córdoba y podría enfrentar 12 años de cárcel
Alex Caniggia se metió con Franco Colapinto y lo destrozaron en las redes
Roberto García Moritán confesó todo sobre los rumores de romance con Virginia Gallardo
Deportes
Messi demandó a empresas que usan su marca para vender productos falsificados en plataformas digitales
Estudiantes y la bendita Copa Libertadores: rachas y números que lo agrandan y debe mantener
El Lobo en rayos X: fortalezas y debilidades en la lucha por clasificar
Gimnasia: una empresa de gaseosas se suma a los auspicios en la casaca pre-match
Boca recuperó un nombre antes de la seguidilla
La Ciudad
Pesar en la UNLP por la muerte de María del Carmen Roqueta, la jueza que condenó a perpetua a Videla
Mejoras en escuelas de La Plata alcanzan a más de 1.400 estudiantes
Vacunación y chequeos gratuitos: barrio por barrio, las jornadas de acceso a la salud en La Plata
Denuncian que la unidad coronaria de un hospital de La Plata “se viene abajo”: la respuesta de Provincia
Desde el miércoles, viajar en colectivo en La Plata costará más caro: los nuevos precios
Información General
Los precios de los autos 0KM bajan hasta 9% con impacto en las marcas tradicionales
Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y cómo anotarse, paso a paso
Eutanasia en Argentina: cinco proyectos buscan ampliar el derecho a elegir cómo morir
Cuando el pronóstico dice 20% y termina lloviendo: la explicación
Un temporal feroz azotó parte de Córdoba

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla